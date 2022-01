OMER-DECUGIS & CIE : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Rungis, le 18 janvier 2022

Au titre du contrat de liquidité confié par la société OMER-DECUGIS & Cie à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2021 , les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 14 959

Solde en espèces : 81 088,89 €





Au cours du 2 nd semestre 2021, il a été négocié un total de :

ACHATS 46 754 titres 379 296,03 € 836 transactions VENTES 31 795 titres 260 384,92 € 591 transactions







Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité le 13 juillet 2021, les moyens suivants ont été mis à disposition :

Solde en espèces : 200 000 €









À propos d'Omer-Decugis & Cie

Omer-Decugis & Cie est un groupe familial fondé en 1850 spécialisé dans les fruits et légumes frais, en particulier exotiques, à destination des consommateurs européens. Maîtrisant l'ensemble de la chaîne de valeur dès la production et l'importation ainsi qu'un savoir-faire spécifique en mûrissage, le Groupe assure la commercialisation de ses fruits provenant essentiellement d'Amérique Latine, d'Afrique et d'Europe dans tous les réseaux de distribution (grandes et moyennes surfaces, restauration hors domicile, distribution spécialisée et fraîche découpe). Engagé en faveur d'une agriculture durable, respectueuse des territoires et des hommes, le Groupe a obtenu une notation de 82/100 lors de la campagne Gaia Research 2021 d'EthiFinance, soulignant la maturité de la démarche ESG du Groupe. Implanté sur le Marché de Rungis, Omer-Decugis & Cie a réalisé un chiffre d'affaires de 137,7 M€ au 30 septembre 2021, représentant plus de 119 000 tonnes de fruits et légumes frais distribués.







Contacts

Omer-Decugis & Cie

Emeline Pasquier

epasquier@omerdecugis.com

www.omerdecugis.com







ACTUS finance & communication

Corinne Puissant - Relation Investisseurs

+33 (0)1 53 67 36 77 - omerdecugis@actus.fr





Fatou-Kiné N'DIAYE – Relation Presse

+33 (0)1 53 67 36 34 - fndiaye@actus.fr









ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 836 46 754 379 296,03 591 31 795 260 384,92 09/07/2021 0 0 0 0 0 0 12/07/2021 0 0 0 0 0 0 13/07/2021 4 101 762,53 0 0 0 14/07/2021 14 675 5118,59 0 0 0 15/07/2021 9 457 3452,68 2 100 759 16/07/2021 5 315 2408,74 2 50 385 19/07/2021 18 1016 7711,95 1 100 765 20/07/2021 2 14 105,42 1 50 385 21/07/2021 4 219 1667,6 0 0 0 22/07/2021 10 472 3649,17 1 50 390 23/07/2021 4 222 1718,06 2 35 274,75 26/07/2021 0 0 0 1 50 391,5 27/07/2021 7 383 3009,12 0 0 0 28/07/2021 7 258 2021,25 0 0 0 29/07/2021 3 241 1889,37 0 0 0 30/07/2021 6 369 2860,78 2 50 389 02/08/2021 2 31 242,42 8 328 2607,73 03/08/2021 1 120 948 7 459 3684,99 04/08/2021 1 40 322,8 2 44 359,4 05/08/2021 4 149 1219,06 2 100 820 06/08/2021 3 36 295,2 3 36 296,86 09/08/2021 1 50 411,5 6 239 1985,92 10/08/2021 2 54 449,14 0 0 0 11/08/2021 5 74 609,86 4 72 598,26 12/08/2021 2 75 623,5 0 0 0 13/08/2021 5 161 1333,89 0 0 0 16/08/2021 0 220 1815 0 14 116,48 17/08/2021 0 0 0 1 114 940,5 18/08/2021 10 426 3529,2 2 17 141,44 19/08/2021 9 574 4646,42 0 0 0 20/08/2021 4 75 600,84 3 97 779,18 23/08/2021 5 83 666,88 3 39 315,9 24/08/2021 2 68 545,36 6 188 1514,21 25/08/2021 8 317 2547,44 3 22 178,64 26/08/2021 8 450 3584,52 1 2 16,06 27/08/2021 2 50 398 3 220 1755,2 30/08/2021 13 715 5661,37 1 1 8 31/08/2021 10 588 4619,5 4 286 2265,89 01/09/2021 1 42 330,96 5 364 2883,75 02/09/2021 0 171 1371,42 0 729 5905,56 03/09/2021 9 392 3179,2 8 280 2288,05 06/09/2021 4 177 1441,58 2 44 360,36 07/09/2021 0 105 852,05 0 0 0 08/09/2021 6 403 3317,25 25 1324 10901,15 09/09/2021 4 208 1716,77 5 90 746,28 10/09/2021 5 238 1981,73 0 0 0 13/09/2021 0 0 0 2 30 250,2 14/09/2021 5 150 1245 2 102 850,02 15/09/2021 9 399 3305,72 0 0 0 16/09/2021 8 206 1699,27 0 0 0 17/09/2021 4 352 2889,92 3 120 986,4 20/09/2021 15 678 5570,58 11 247 2039,7 21/09/2021 13 418 3495,36 22 1030 8623,37 22/09/2021 22 1420 11829,74 2 53 441,49 23/09/2021 20 1435 11866,88 0 0 0 24/09/2021 6 116 959,99 9 489 4054,93 27/09/2021 10 600 4948,08 2 22 182,38 28/09/2021 15 1506 12287 13 726 5984,64 29/09/2021 7 500 4053,7 3 297 2418,59 30/09/2021 5 186 1513,18 0 0 0 01/10/2021 8 247 1991,61 4 90 732,1 04/10/2021 3 125 1012,34 2 10 81,4 05/10/2021 11 346 2804,33 4 94 764,37 06/10/2021 21 937 7561,03 2 44 358,16 07/10/2021 6 275 2230,5 3 175 1422,21 08/10/2021 2 162 1316,64 9 731 5946,83 11/10/2021 12 1317 10657,3 1 100 810 12/10/2021 0 434 3501,47 0 531 4301,1 13/10/2021 18 1063 8603,5 1 11 89,65 14/10/2021 33 693 5591,75 4 278 2249,02 15/10/2021 6 254 2046,71 8 353 2854,92 18/10/2021 17 528 4228,7 2 120 960,8 19/10/2021 12 693 5498,89 4 147 1168,44 20/10/2021 24 1228 9682,66 3 300 2376,99 21/10/2021 18 738 5787,4 6 570 4471,94 22/10/2021 13 625 4885,75 7 516 4056,17 25/10/2021 4 92 713 7 245 1911 26/10/2021 1 100 790 12 502 3938,94 27/10/2021 5 615 5008,07 23 1910 15582,35 28/10/2021 0 568 4619,37 0 243 1987,69 29/10/2021 0 298 2428,22 0 510 4179,14 01/11/2021 2 99 821,7 9 419 3452,85 02/11/2021 6 559 4629,64 8 414 3436,76 03/11/2021 7 332 2751,08 11 405 3369,68 04/11/2021 1 50 419 19 887 7384,63 05/11/2021 7 349 2931,32 5 335 2815,94 08/11/2021 9 643 5393,55 1 100 844 09/11/2021 9 970 8018,6 0 0 0 10/11/2021 14 513 4199,52 3 66 541,34 11/11/2021 0 410 3350,77 0 217 1770,46 12/11/2021 8 325 2651,74 0 0 0 15/11/2021 5 213 1732,97 8 280 2287,8 16/11/2021 14 844 6815,05 2 246 1998,75 17/11/2021 0 0 0 8 364 2924,16 18/11/2021 4 285 2296,59 1 25 202 19/11/2021 0 646 5186,09 0 763 6165,5 22/11/2021 8 240 1928,4 0 0 0 23/11/2021 9 266 2112,49 1 50 397,5 24/11/2021 8 433 3416,54 0 0 0 25/11/2021 13 861 6736,21 0 0 0 26/11/2021 10 531 4090,88 18 591 4585,51 29/11/2021 0 0 0 22 1100 8635,55 30/11/2021 12 200 1579,5 4 165 1303,5 01/12/2021 4 204 1611,56 29 1214 9669,02 02/12/2021 14 929 7536,42 8 482 3970,96 03/12/2021 9 760 6137,84 3 223 1804,07 06/12/2021 7 646 5200,56 1 50 403,5 07/12/2021 1 50 400,5 0 0 0 08/12/2021 4 165 1320,4 4 140 1124,7 09/12/2021 4 294 2364,2 17 997 8044,19 10/12/2021 5 145 1173,05 2 245 1984,5 13/12/2021 6 247 1992,8 14 506 4108,42 14/12/2021 3 235 1951,51 17 935 7849,61 15/12/2021 0 0 0 6 112 948,51 16/12/2021 5 422 3578,14 4 543 4606,59 17/12/2021 0 200 1700 0 304 2587,8 20/12/2021 7 355 3006,78 0 0 0 21/12/2021 0 272 2299,98 0 626 5301,53 22/12/2021 4 130 1107,76 21 541 4659,04 23/12/2021 4 169 1448,52 16 392 3382,1 24/12/2021 11 509 4479 15 635 5595,81 27/12/2021 14 555 4883,45 6 264 2333,89 28/12/2021 7 252 2223,85 9 496 4399,07 29/12/2021 4 674 5930,8 8 246 2170,95 30/12/2021 0 172 1516,66 0 0 0 31/12/2021 5 462 4110,83 4 227 2040,73

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : x2dqZ5ZulZyYx5pwksaabWSWb5pjkpHImpeaxJWZa5ycm26Rym+VZprIZnBjnWVp

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :

- Information relative au contrat de liquidité Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/72803-cp-omer-decugis-cie_contrat-de-liquidite_180122.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com