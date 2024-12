Oman : TotalEnergies et OQAE vont développer 300 MW de projets renouvelables

(AOF) - Dans le cadre de sa stratégie multi-énergies au Sultanat d’Oman, TotalEnergies annonce avec son partenaire OQ Alternative Energy (OQAE), la signature d’accords majeurs pour développer 300 MW de projets d’énergie renouvelable dans le pays. L’électricité sera délivrée au travers de contrats de fourniture à long terme à Petroleum Development Oman, la principale société d'exploration et de production du Sultanat.

Avec respectivement 49% et 51% des parts, TotalEnergies et OQAE développeront trois projets d'énergies renouvelables : North Solar, un projet solaire de 100 MW, situé à Saih Nihaydah dans le nord d'Oman ; Riyah-1 et Riyah-2, deux projets éoliens de 100 MW, situés sur les champs d'Amin et de West Nimr dans le sud d'Oman.

La construction commencera début 2025, et la production d'électricité fin 2026.

Ces projets solaires et éoliens généreront plus de 1,4 TWh d'électricité renouvelable par an.

