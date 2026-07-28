Oman a présenté à l'Iran un mécanisme régional concernant le détroit d'Ormuz

Oman a présenté à l'Iran une proposition visant à mettre en place un mécanisme régional conjoint pour la gestion du détroit d'Ormuz, financé par des redevances volontaires, a déclaré mardi à Reuters une source du Golfe.

Selon cette proposition omanaise, qui semble recueillir l'assentiment ailleurs dans la région, l'Iran n'exercera pas le contrôle exclusif du détroit, voie navigable vitale pour le transport maritime mondial d'hydrocarbures, a ajouté la source.

Cette proposition s'inspire du modèle du détroit de Malacca entre l'Indonésie et la Malaisie, où les compagnies contribuent volontairement au financement de la navigation, de la protection de l'environnement et des opérations de recherche et de sauvetage.

Après près de deux semaines de frappes ininterrompues, les États-Unis ont suspendu depuis vendredi leurs attaques aériennes contre l'Iran, et Téhéran a cessé de riposter contre des alliés des Etats-Unis dans la région, ce qui a fait renaître l'espoir d'une solution diplomatique entre les deux pays.

L'Iran a cependant déclaré lundi qu'il contrôlait toujours le détroit d'Ormuz et qu'il ne cherchait pas à reprendre des négociations avec les Etats-Unis

Le président américain Donald Trump s'est au contraire félicité lundi de mener de "bonnes discussions" avec Téhéran, arguant de nouveau qu'un accord était possible tout en réitérant ses menaces de bombardements américains si les négociations échouaient.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, a dit mardi s'être entretenu lundi de la question du détroit d'Ormuz avec ses homologues omanais et saoudiens.

"Il a souligné la nécessité de renforcer la coopération et de faire progresser les efforts diplomatiques conjoints afin d'instaurer la stabilité dans la région et de mettre fin à l'insécurité qui règne dans le détroit d'Ormuz en raison des actions agressives des États-Unis", a dit le ministère iranien des Affaires étrangères dans un communiqué.

(Timour Azhari, Version française Benoit Van Overstraeten)