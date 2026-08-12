ABN Amro relève son objectif annuel de RNI après avoir dépassé les attentes au T2

Le logo d'ABN AMRO est visible à l'extérieur des locaux de la banque à La Haye

ABN Amro a relevé ‌mercredi son objectif annuel de revenu net d'intérêts (RNI) commercial à ​6,8 milliards d'euros, contre 6,4 milliards d'euros précédemment, après avoir dépassé les attentes au deuxième trimestre.

Avec ce relèvement de perspectives, le ​groupe néerlandais vient compléter la série des banques cotées du Benelux ayant revu ​à la hausse leurs objectifs annuels, ⁠alors que les taux d'intérêt continuent de soutenir la ‌rentabilité du secteur bancaire.

"L'économie néerlandaise est restée résiliente, soutenue par des dépenses des ménages soutenues et une ​confiance des consommateurs plus ‌positive (...) L'incertitude restant élevée et l'impact inflationniste complet ⁠du choc énergétique ne s'étant pas encore pleinement fait sentir, nous anticipons une nouvelle hausse des taux en septembre", a ⁠déclaré la directrice ‌générale Marguerite Bérard dans un communiqué.

Le bénéfice net commercial ⁠d'ABN Amro sur le trimestre s'est établi à 1,70 ‌milliard d'euros tandis que les analystes tablaient sur ⁠1,64 milliard d'euros, selon un consensus établi par la ⁠société.

Le ratio coûts/revenus ‌de l’établissement bancaire a dépassé les prévisions, s’établissant à 53,7% ​à la fin du mois ‌de juin, bien qu'en baisse par rapport aux 61,5% enregistrés un an plus tôt ​et en deçà de l’objectif fixé par ABN pour 2028.

La banque peine depuis des années à améliorer son ⁠efficacité opérationnelle. Lors de sa première journée dédiée aux investisseurs en novembre 2025, Marguerite Bérard avait annoncé des suppressions d’emplois tout en s’engageant à réduire l’écart avec ses concurrents européens.

(Rédigé par Jakob Van Calster et Mateusz Rabiega; version française Etienne Breban, édité ​par Augustin Turpin)