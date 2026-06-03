Ollie's Bargain Outlet Holdings en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel et dépassé les attentes en matière de bénéfices

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
3 juin - ** L'action de la chaîne de magasins discount Ollie's Bargain Outlet Holdings ( OLLI.O ) progresse de 5% à 83,26 $ en pré-ouverture
** La société relève ses prévisions de bénéfices annuels après que la baisse des coûts de la chaîne d'approvisionnement a permis de dépasser les prévisions de bénéfices trimestriels
** Bénéfice par action ajusté au premier trimestre de 91 cents, contre des estimations de 87 cents – données compilées par LSEG
** Toutefois, le chiffre d'affaires net du premier trimestre s'est établi à 658,9 millions de dollars, manquant les estimations de 662,3 millions de dollars
** La société table désormais sur un BPA ajusté annuel compris entre 4,45 $ et 4,55 $, contre une projection précédente de 4,40 $ à 4,50 $
** La société a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, les ramenant de 2,99 à 3,01 milliards de dollars à 2,98 à 3,00 milliards de dollars
** Prévoit des rachats d'actions d'environ 125 millions de dollars, contre une prévision antérieure d'environ 100 millions
** À la clôture d'hier, l'action a perdu 27% depuis le début de l'année
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