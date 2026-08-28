Oléoducs et ports : la guerre avec l'Iran stimule les investissements dans les infrastructures du Golfe

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* Le Golfe redéfinit sa stratégie d'investissement alors que le détroit d'Ormuz reste pratiquement bloqué

* La logistique au cœur des préoccupations alors que le goulet d’étranglement des exportations d’énergie est perturbé

* Des projets voient le jour aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite et dans l’ensemble du Golfe

* L'accent est mis sur les ports, les oléoducs et les voies ferrées, avec des investissements de plusieurs milliards de dollars

par Federico Maccioni, Sarah El Safty et Siddarth S

La redéfinition de la carte du commerce mondial induite par la guerre avec l’Iran oblige les pays du Golfe à revoir leur stratégie d’investissement, en injectant des capitaux dans les infrastructures – des oléoducs aux ports – afin de faire face aux répercussions du conflit.

La guerre a mis en évidence la dépendance excessive du Golfe vis-à-vis du détroit d’Ormuz, qui constituait auparavant un point d’étranglement pour 20 % des flux pétroliers mondiaux, mais qui fait également l’objet depuis des décennies de menaces de perturbation de la part de l’Iran.

Le détroit ayant été pratiquement bloqué pendant la majeure partie des six derniers mois, une vague d’engagements d’investissement de plusieurs milliards de dollars a vu le jour, les exportateurs d’énergie du Golfe cherchant à pérenniser leurs économies désormais confrontées à un ralentissement sévère.

Le trafic est réacheminé vers les ports saoudiens de la mer Rouge et les ports orientaux des Émirats arabes unis, mais leur capacité est moindre. Les gouvernements du Golfe étudient des moyens de mettre en place des solutions permanentes et intégrées pour contourner l’utilisation du détroit d’Ormuz, a déclaré une source du secteur, qui a souhaité rester anonyme en raison du caractère sensible du sujet.

« DES PORTS, DES PORTS, DES PORTS »

Si la plupart des gouvernements du Golfe peuvent puiser dans les richesses pétrolières accumulées au fil des décennies, certains pourraient se tourner vers des fonds extérieurs alors qu’ils s’efforcent d’atteindre des objectifs ambitieux en matière d’investissements directs étrangers et que de grands fonds d’infrastructure ainsi que d’autres investisseurs internationaux manifestent leur intérêt pour les actifs de la région.

Les coûts pourraient dépasser les centaines de milliards de dollars dans les années à venir et les fonds souverains du Golfe, qui comptent parmi les plus importants au monde, interviennent déjà pour accélérer cette dynamique.

Les ports sont devenus une « priorité absolue » pour les gouvernements du Golfe, y compris l’Arabie saoudite, a déclaré une deuxième source du secteur.

« Si, il y a deux ans, le sport faisait l'objet de toutes les attentions, je pense que pour l’instant, et pour les deux prochaines années, ils ne parleront que de ports, de ports et encore de ports », a-t-il déclaré à propos de l’Arabie saoudite.

Le fonds souverain d’Abou Dhabi, L’IMAD, a annoncé la semaine dernière son intention de racheter le reste d’AD Ports ADPORTS.AD dans le cadre de la refonte de la stratégie de la société.

AD Ports exploite des ports aux Émirats arabes unis et à travers le monde, mais son trafic de conteneurs aux Émirats, ainsi que ses volumes de marchandises en vrac et de fret général, ont chuté d’environ deux tiers au deuxième trimestre par rapport à l’année précédente, la société ayant déclaré avoir traversé « sans doute le défi le plus important de ses vingt ans d’histoire ».

DP World, basé à Dubaï et comptant parmi les plus grands opérateurs portuaires mondiaux, a également enregistré un recul de son activité au premier semestre. L’entreprise prévoit de développer deux terminaux à conteneurs à Fujaïrah, où les Émirats arabes unis construisent un nouvel oléoduc qui doublera la capacité d’acheminement de pétrole brut vers Fujaïrah lorsqu’il sera opérationnel l’année prochaine. DP World travaille également à la mise en place de dépôts de conteneurs intérieurs aux Émirats arabes unis.

Zin Bekkali, directeur général de la société de gestion d’investissements britannique Silk Invest, affirme que les gouvernements du Golfe disposent des capitaux nécessaires pour financer en interne une partie ou la majeure partie de cette accélération des investissements dans les infrastructures.

« Les infrastructures constituent donc sans aucun doute un secteur qui, selon nous, va en bénéficier », a déclaré M. Bekkali.

L’Arabie saoudite a accéléré la mise en œuvre de projets de plusieurs milliards de dollars visant à détourner le pétrole du détroit d’Ormuz, notamment l'extension de la capacité de son oléoduc vers la côte ouest de la mer Rouge, ont indiqué des sources à Reuters le mois dernier. Cela pourrait aider les pays voisins à transporter davantage de pétrole sans traverser le détroit.

CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES

Au-delà des perturbations du transport maritime, les frappes contre les installations de production dans le Golfe ont considérablement affecté les raffineries de pétrole, les usines d’aluminium et les centres de données, entre autres, tandis que le trafic aérien reste inférieur aux niveaux d’avant-guerre, ce qui a des répercussions sur le tourisme et les activités commerciales dans la région.

Par ailleurs, la guerre a ébranlé la réputation des pôles du Golfe en tant que refuges sûrs.

Les économies du Qatar et du Koweït devraient se contracter d’un peu plus de 8% cette année, selon un sondage de Reuters, tandis que l’économie de l’Arabie saoudite devrait progresser de 1,4%, après une croissance de 4,5% en 2025.

Le Qatar, l’un des principaux exportateurs mondiaux de gaz naturel liquéfié (GNL) avant la guerre avec l’Iran, dépend entièrement du détroit pour exporter son GNL et est également confronté à d’énormes pénuries de production en raison des dégâts subis par ses installations énergétiques.

Kuwait Petroleum Corp est en pourparlers avec l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis afin d’étendre leurs réseaux de pipelines pour acheminer ses livraisons de pétrole. L’Irak s’efforce d’accroître ses exportations de pétrole via le port turc de Ceyhan et vise à commencer à exporter du pétrole via les ports de Baniyas en Syrie et d’Aqaba en Jordanie, ce qui impliquera la construction de nouveaux pipelines.

On a assisté récemment à une certaine réouverture du détroit d’Ormuz, mais les échanges commerciaux restent limités et aucune issue claire n’est en vue au conflit entre l’Iran et les États-Unis, malgré un apaisement des hostilités. Le contrôle d’Ormuz est l’un des points de désaccord les plus controversés, et les pays unissent leurs forces pour trouver de nouveaux moyens de réduire leur dépendance à l’égard de ce détroit.

La Turquie et l’Arabie saoudite ont pour objectif de construire une ligne ferroviaire reliant les deux pays à la Jordanie et à la Syrie d’ici trois ou quatre ans, a déclaré en juin le ministre turc des Transports, ajoutant que d’autres pays du Golfe se joindraient au projet.

«La récente crise du détroit d’Ormuz nous a appris une leçon très importante: ces vulnérabilités sont bien réelles… et elles peuvent se manifester à tout moment, en tout point d’étranglement», a déclaré Afaq Hussain, ancien chercheur senior au sein de la Middle East Initiative de l’Atlantic Council.

Des voies commerciales et de transport de secours sont nécessaires, même si elles peuvent sembler peu rentables à première vue, a-t-il ajouté.