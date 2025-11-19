Olema Oncology plonge après une offre d'actions de 190 millions de dollars à la suite d'une hausse du cours de l'action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 novembre - ** Les actions d'Olema Pharmaceuticals

OLMA.O , connue sous le nom d'Olema Oncology, ont baissé de 1,7% à 19,79 dollars en début de marché, la société profitant de la hausse du prix de ses actions pour augmenter ses capitaux propres ** Mardi, les actions d'OLMA ont bondi de 136 % pour clôturer à 20,14 $, un sommet en quatre ans, après que le giredestrant, médicament oral du concurrent Roche ROG.S , se soit avéré, lors d'un essai de stade avancé, réduire le risque de récidive du cancer du sein après une intervention chirurgicale ** La société OLMA, basée à San Francisco, annonce tôt ce mercredi le prix de 10 millions d'actions à 19 dollars pour un montant brut de 190 millions de dollars ** La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour poursuivre le développement clinique de ses candidats médicaments oraux contre le cancer du sein, le palazestrant et l'OP-3136, selon le prospectus de l'offre ** TD Cowen, Evercore, Guggenheim, LifeSci Capital, Oppenheimer et H.C. Wainwright sont les teneurs de livre ** OLMA a ~68,7 millions d'actions en circulation ** Les 9 analystes couvrant OLMA sont haussiers et le PT médian est de 31 $, selon les dernières données de LSEG