Old Dominion dépasse les estimations de bénéfices trimestriels grâce à la maîtrise des coûts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre -

Old Dominion Freight Line ODFL.O a dépassé mercredi les estimations de bénéfices du troisième trimestre, grâce à un contrôle rigoureux des dépenses, alors que la société a traversé une récession prolongée dans le secteur du transport de marchandises.

La phase de récession qui a débuté après le boom du commerce électronique post-pandémique de 2022 dure maintenant depuis plus de trois ans, l'industrie américaine du transport routier étant aux prises avec des volumes constamment faibles et une surcapacité qui fait baisser les tarifs.

Les experts s'attendent à ce que le ralentissement persiste jusqu'au début de l'année prochaine, même si les capacités supplémentaires quittent progressivement le marché alors que le secteur est confronté aux défis d'un environnement macroéconomique mondial en mutation.

Les dépenses d'exploitation d'Old Dominion se sont élevées à 1,05 milliard de dollars au cours du troisième trimestre, soit une baisse de 2,1 % par rapport aux 1,07 milliard de dollars de l'année précédente.

Les entreprises de transport de lots brisés (LTL) transportent dans un seul camion des envois multiples provenant de différents clients, qui sont ensuite acheminés à travers un réseau de centres de services où ils sont transférés vers d'autres camions ayant des destinations similaires.

Le chiffre d'affaires de la société basée à Thomasville, en Caroline du Nord, a chuté de 4,3 % pour atteindre 1,41 milliard de dollars au cours du troisième trimestre, alors que les analystes s'attendaient en moyenne à 1,40 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Son bénéfice par action a chuté de 10,5 % pour atteindre 1,28 $, mais il a été supérieur aux estimations de Wall Street, qui étaient de 1,22 $.