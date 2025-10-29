Old Dominion bondit après la publication d'un bénéfice supérieur à celui du troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** Les actions de la société américaine de transport routier Old Dominion Freight Line ODFL.O augmentent de plus de 4 % à 142 dollars avant bourse

** ODFL dépasse les estimations de bénéfices trimestriels grâce à une performance tarifaire plus forte que prévu, malgré une baisse des volumes d'expédition

** La société affiche un bénéfice par action de 1,28 $ au troisième trimestre, contre une estimation moyenne de 1,22 $ par action pour les analystes - données compilées par LSEG

** Les revenus trimestriels d'ODFL ont chuté de 4,3 % à 1,40 milliard de dollars par rapport à l'année précédente

** A la dernière clôture, les actions ont baissé de 22,9% depuis le début de l'année