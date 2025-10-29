 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 220,20
+0,04%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Old Dominion bondit après la publication d'un bénéfice supérieur à celui du troisième trimestre
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 12:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** Les actions de la société américaine de transport routier Old Dominion Freight Line ODFL.O augmentent de plus de 4 % à 142 dollars avant bourse

** ODFL dépasse les estimations de bénéfices trimestriels grâce à une performance tarifaire plus forte que prévu, malgré une baisse des volumes d'expédition

** La société affiche un bénéfice par action de 1,28 $ au troisième trimestre, contre une estimation moyenne de 1,22 $ par action pour les analystes - données compilées par LSEG

** Les revenus trimestriels d'ODFL ont chuté de 4,3 % à 1,40 milliard de dollars par rapport à l'année précédente

** A la dernière clôture, les actions ont baissé de 22,9% depuis le début de l'année

Valeurs associées

OLD DOMINION FRE
136,0900 USD NASDAQ -0,47%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank