Ola Energy Annonce la signature d'un accord d'achat d'actions avec Totalenergies pour acquérir les activités aval de Totalenergies en Éthiopie

information fournie par AFP • 07.07.2026 • 14:37 •

"J'ai une mention que je ne pensais pas avoir": comme des centaines de milliers d'autres candidats, Callista, 18 ans, a découvert vendredi à la mi-journée les résultats du bac, qui au niveau national, affiche 85,5% de taux de réussite provisoire. Depuis 11H30 dans ... Lire la suite