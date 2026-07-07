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Ola Energy Annonce la signature d'un accord d'achat d'actions avec Totalenergies pour acquérir les activités aval de Totalenergies en Éthiopie
information fournie par Reuters 07/07/2026 à 07:12

TotalEnergies SE TTEF.PA :

* OLA ENERGY ANNONCE LA SIGNATURE D'UN ACCORD D'ACHAT D'ACTIONS (SPA) AVEC TOTALENERGIES POUR ACQUÉRIR LES ACTIVITÉS AVAL DE TOTALENERGIES EN ÉTHIOPIE

* OLA ENERGY - TRANSACTION PORTANT SUR L'ENSEMBLE DES ACTIVITÉS AVAL DE TOTALENERGIES MARKETING ETHIOPIA, SOIT PLUS DE 120 STATIONS-SERVICE ET 10 INSTALLATIONS DE STOCKAGE

Texte original https://tinyurl.com/5h7jy2kz Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA

(Rédaction de Gdansk)

Pétrole et parapétrolier

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