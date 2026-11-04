OL GROUPE : PAULO FONSECA QUITTE L'OLYMPIQUE LYONNAIS

Lyon, le 4 novembre 2026 – 13h30

L'Olympique Lyonnais informe du départ de Paulo Fonseca de ses fonctions d'entraîneur de l'équipe professionnelle pour rejoindre le Sporting Portugal.

Approché ces derniers jours par un club auquel il est particulièrement attaché, Paulo Fonseca a informé la direction de son souhait de quitter l'Olympique Lyonnais. Une décision inattendue que l'OL regrette profondément, d'autant plus par son timing en pleine saison.

Face à cette volonté clairement exprimée, la direction a considéré qu'il n'était pas dans l'intérêt du club de poursuivre une collaboration qui ne pouvait plus garantir le niveau d'engagement total indispensable à la réussite du projet. Dans une période aussi déterminante de la saison, l'Olympique Lyonnais estime que l'ensemble de ses forces doit être entièrement mobilisé et concentré sur les objectifs du club.

La direction a donc pris acte de la décision de Paulo Fonseca et s'active dès à présent afin d'identifier son successeur. La recherche s'orientera vers un profil capable de s'inscrire dans la continuité du projet sportif, avec des principes et une exigence correspondant à ceux développés au cours des derniers mois.

Dans l'attente de cette nomination, Jorge Maciel assurera la responsabilité de l'équipe professionnelle jusqu'à la prochaine trêve internationale et dirigera notamment le groupe face à la Real Sociedad jeudi en Europa League, puis lors du déplacement à Brest dimanche.

Le Sporting Portugal versera une indemnité de 5 M€ à l'Olympique Lyonnais en raison de la rupture anticipée du contrat de Paulo Fonseca.

L'Olympique Lyonnais tient sincèrement à remercier Paulo Fonseca pour son investissement, son exigence et le travail accompli depuis son arrivée au club et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière.

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