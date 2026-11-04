Bourse: les marchés saluent la victoire démocrate, taux et dollar reculent

L'ancien siège de la Bourse de Paris, au palais Brongniart, à Paris le 11 septembre 2018 ( AFP / Philippe LOPEZ )

Les marchés mondiaux saluent mercredi la victoire sans appel des démocrates aux élections de mi-mandat américaines, les investisseurs pariant sur un moindre soutien budgétaire, ce qui faisait reculer les taux d'emprunt et le dollar.

Vers 12H55 GMT, les contrats à terme des trois principaux indices boursiers américains laissaient présager une ouverture dans le vert : le Dow Jones grimpait de 1,64 %, le S&P 500 gagnait 0,89 % et le Nasdaq, dominé par les valeurs technologiques, 0,28 %.

L'indice Stoxx 600, qui regroupe les 600 plus grandes capitalisations européennes, avançait nettement de 1,55 %. Paris gagnait 1,64 %, Francfort 1,43 %, Milan 2,11 % et Londres 1,58 %.

Les démocrates ont enregistré mardi une victoire sans appel, avec une majorité acquise dans les deux chambres du Congrès, lors d'élections qui ont tourné au désastre pour Donald Trump et les républicains.

Détente des taux et repli du dollar

Le rendement de l'emprunt américain à dix ans reculait nettement, à 4,92 %, contre 4,97 % mardi soir. Le mouvement gagnait l'Europe : le taux français à même échéance baissait à 4,88 %, contre 4,95 %, l'italien à 4,41 %, contre 4,46 %, et l'allemand à 3,32 %, contre 3,33 %.

Pour les marchés, la victoire des démocrates "signifie une probabilité bien plus faible de nouveaux plans de dépenses massifs, et peut-être un regain d'espoir d'assainissement budgétaire, surtout si les taux continuent de refluer", commente Florian Ielpo, responsable de la recherche macroéconomique chez Lombard Odier IM.

Les banques progressaient nettement sur les marchés d'actions : HSBC gagnait 4,28 %, Santander 5,32 %, UBS 3,80 %, UniCredit 5,20 %, Intesa Sanpaolo 4,83 % et BNP Paribas 4,87 %.

Le dollar pâtissait en revanche du scrutin, car "moins de relance budgétaire pourrait entraîner une croissance plus lente que prévu, surtout si l'essor de l'IA ralentit", juge Ipek Ozkardeskaya.

L'euro prenait 0,59 % face au billet vert, à 1,1259 dollar.

L'or, valeur refuge, gagnait 2,79 %, à 4.039,21 dollars l'once, et l'argent 4,51 %, à 52,04 dollars. Les mines de métaux précieux en profitaient en Bourse : le britannique Fresnillo bondissait de 7,35 % et Hochschild Mining 7,89 %.

Les renouvelables en hausse, la défense recule

Le résultat du scrutin "pèse sur les valeurs de l'IA et de la tech, tout en suscitant l'espoir d'un environnement plus favorable aux énergies propres", souligne Ipek Ozkardeskaya.

En Europe, le scrutin provoquait d'importants mouvements entre secteurs. Les valeurs des énergies renouvelables profitaient de la défaite des républicains, qui leur sont hostiles. Le danois Vestas, numéro un mondial des éoliennes, prenait 3,77 %, Orsted 6,59 %, Nordex 6,57 %, l'espagnol EDP Renewables 5,06 %, son compatriote Acciona 3,42 % et l'allemand RWE 1,86 %.

Du côté de la tech européenne, STMicroelectronics cédait 1,94 %, BE Semiconductor Industries 2,08 %, AMSL 3,03 %, ASM International 4,53 %.

Les valeurs de la défense étaient également sanctionnées. L'italien Leonardo reculait de 2,21 %, le français Thales de 2,70 %, et le suédois Saab de 2,93 %. Le britannique BAE Systems perdait 3,47 %, l'allemand Rheinmetall 1,93 % et l'espagnol Indra 3,24 %.

"Le nouveau Congrès pourrait user de son influence sur les dépenses pour contester tout financement militaire supplémentaire et accentuer la pression en faveur d'une solution diplomatique une fois en fonction en janvier", note Ipek Ozkardeskaya au sujet de la guerre en Iran.

Cette perspective faisait reculer le pétrole, le baril de Brent de la mer du Nord, référence mondiale, cédant 2,03 %, à 101,50 dollars, et celui de WTI américain 1,55 %, à 96,09 dollars.

Par ailleurs, le danois Novo Nordisk, qui a relevé ses prévisions annuelles grâce au succès de son médicament anti-obésité Wegovy, voyait son titre gagner 3,81 %.