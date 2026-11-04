Criteo pâtit toujours d'une baisse des budgets de ses clients au troisième trimestre

( AFP / ERIC PIERMONT )

Baisse de budgets et pertes de contrats continuent d'affecter le groupe français de publicité en ligne Criteo, qui a affiché mercredi un bénéfice net en chute de 85% au troisième trimestre, et mise sur l'intelligence artificielle et la télévision connectée pour se relancer.

Le bénéfice net est ressorti à 6 millions de dollars au troisième trimestre, contre 40 millions de dollars à la même période l'an passé, d'après un communiqué.

L'entreprise fait face "à des vents contraires sur le court terme", a rappelé son directeur général Michael Komasinski, cité dans le communiqué.

Criteo subit toujours les effets conjugués de baisses de budgets chez ses grands comptes dans son activité de ciblage publicitaire, notamment dans les secteurs du voyage et de la mode, et des pertes de contrats, annoncées l'an dernier, dans son activité de "retail media", qui consiste à afficher des liens sponsorisés directement au sein des pages des distributeurs.

Les réductions de périmètre avec deux gros clients ont ainsi eu un impact négatif de 20 millions de dollars sur le segment "retail media" au troisième trimestre, et devraient encore peser à hauteur de 7 millions de dollars au quatrième trimestre, a détaillé le groupe à l'AFP.

De juillet à septembre, le revenu net, c'est-à-dire les ventes minorées des reversements aux partenaires (ou contributions ex-TAC), indicateur privilégié par l'industrie, a reculé de 17%, à 240 millions de dollars.

Criteo a abaissé en conséquence à deux reprises ses prévisions annuelles et table désormais sur une baisse de son revenu net située entre -10% et -12% à taux de change constant pour 2026.

Pour relancer son activité, Criteo mise notamment sur la diffusion de la publicité sur les chatbots d'IA, comme ChatGPT, à travers son partenariat avec OpenAI dévoilé en mars dernier, et qui est passé de 7 à 89 pays, d'après un communiqué.

Plus de 2.000 marques ont lancé des campagnes publicitaires sur ChatGPT, dont la compagnie aérienne Turkish Airlines et le groupe Interparfums, un des leaders des parfums sous licence (Jimmy Choo, Montblanc, Lacoste...).

Le groupe voit aussi la télévision connectée comme "une opportunité de croissance majeure", selon M. Komasinski.

Criteo va ainsi étendre son offre de ciblage publicitaire sur ce canal à de nouveaux marchés comme le Brésil et le Mexique d'ici la fin de l'année, puis le Canada, le Royaume-Uni et d'autres pays européens en 2027.