Okta s'envole en Bourse, porté par la sécurisation des agents d'IA

Okta gagne environ 19% après-Bourse après avoir dépassé les attentes au deuxième trimestre et relevé ses prévisions annuelles. Le spécialiste de la gestion des identités profite de nouveaux besoins de cybersécurité liés à la multiplication des agents d'intelligence artificielle, qui créent un nombre croissant d'identités numériques à contrôler et à protéger.

Le chiffre d'affaires a progressé de 11% sur un an à 805 millions de dollars, contre 795 millions attendus, tandis que le bénéfice ajusté a atteint 1,05 dollar par action, supérieur au consensus de 0,97 dollar. Les nouveaux produits ont représenté 30% des commandes et Okta a signé plusieurs dizaines de contrats liés à l'IA après avoir généralisé son offre Okta for AI Agents. Son carnet de commandes d'abonnements a parallèlement augmenté de 17% à 4,86 milliards de dollars, au-dessus des 4,70 milliards anticipés.

Okta a également finalisé l'acquisition de Permiso Security pour environ 200 millions de dollars et prévoit de poursuivre des opérations complémentaires de taille limitée. Pour l'ensemble de l'exercice, le groupe vise désormais un chiffre d'affaires de 3,22 à 3,23 milliards de dollars, contre 3,19 à 3,21 milliards auparavant, ainsi qu'un bénéfice ajusté de 3,90 à 3,94 dollars par action. Selon son directeur général Todd McKinnon, la sécurisation des agents d'IA reste un marché encore très précoce, mais les récents incidents de cybersécurité accélèrent déjà l'intérêt des entreprises.