Okta s'envole après avoir dépassé les prévisions pour le deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)
27 août - ** Le cours de l'action d'Okta OKTA.O , société spécialisée dans la vérification d'identité numérique, bondit de plus de 21% pour atteindre 163,88 dollars
** OKTA affiche un chiffre d'affaires de 805 millions de dollars au deuxième trimestre, contre des estimations des analystes de 795,04 millions de dollars – données compilées par LSEG
** Le bénéfice par action ajusté du deuxième trimestre s'établit à 1,05 dollar, dépassant les estimations de 97 cents
** La société prévoit un chiffre d'affaires compris entre 813 et 817 millions de dollars pour le troisième trimestre
** Au moins 18 sociétés de courtage relèvent leur objectif de cours sur le titre à la suite de la publication des résultats
** “L'identité a pris une importance croissante dans un monde marqué par le télétravail, le modèle Zero Trust et l'IA, et nous pensons qu'OKTA pourrait figurer parmi les principaux bénéficiaires” - Jefferies
** 37 des 46 sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou mieux, et neuf “conserver”; leur objectif de cours médian est de 182,50 dollars
** En tenant compte des fluctuations de la séance, OKTA affiche une hausse de plus de 90% depuis le début de l’année
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