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Okta fait marche arrière ; l'entreprise spécialisée dans la cybersécurité s'apprête à remplacer Kenvue, le fabricant du Tylenol, dans l'indice S&P 500
information fournie par Reuters 02/11/2026 à 18:30

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour, ajout de contexte)

2 novembre - ** Les actions de la société de vérification d'identité numérique Okta OKTA.O ont perdu leurs gains enregistrés avant l'ouverture du marché et ont clôturé en baisse de 5,2 % à 197,44 dollars lundi, alors qu'elle s'apprête à intégrer l'indice S&P 500 .SPX cette semaine

** OKTA quitte l'indice S&P MidCap 400 .IDX pour remplacer Kenvue KVUE.N dans l'indice SPX à compter du mercredi 4 novembre, ont annoncé vendredi soir les indices S&P Dow Jones

** Kimberly-Clark KMB.O va acquérir KVUE, le fabricant du Tylenol, dans le cadre d’une opération d’environ 40 milliards de dollars qui devrait être finalisée prochainement

** L'action d'OKTA et celles de ses concurrents du secteur de la cybersécurité, notamment CrowdStrike CRWD.O et Zscaler

ZS.O , ont accentué leurs pertes récentes lundi, après que Fortinet FTNT.O a signalé la semaine dernière un ralentissement de sa croissance

** Lundi, l’action de la société israélienne Check Point Software Technologies CHKP.O a reculé de 4 % après que cette entreprise spécialisée dans la cybersécurité a revu à la baisse ses prévisions pour 2026

** Les fonds passifs devront acquérir environ 9,5 millions d’actions OKTA, ce qui correspond à trois jours de demande d’achat, a souligné Melissa Roberts, analyste chez Stephens, dans une note adressée à ses clients

** OKTA, dont le siège se trouve à San Francisco, en Californie, compte environ 174,8 millions d’actions en circulation, pour une capitalisation boursière d’environ 36,4 milliards de dollars vendredi

** Malgré cette baisse, l’action OKTA affiche une hausse d’environ 128 % depuis le début de l’année

** Sur 45 analystes, 36 attribuent à l'action la note « achat fort » ou « achat », contre 9 qui recommandent de « conserver »; le cours cible médian s'établit à 225 dollars, selon les données de LSEG

** Par ailleurs, la société de technologies médicales Glaukos GKOS.N quitte l’indice S&P SmallCap 600 .SPCY pour remplacer OKTA dans l’IDX, tandis que la société de location B2B McGrath RentCorp MGRC.O fera son entrée dans l’indice SPCY mercredi

Fusions / Acquisitions

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145,8450 USD NASDAQ -4,12%
CROWDSTRIKE
247,1800 USD NASDAQ -1,30%
FORTINET
130,3300 USD NASDAQ -4,23%
GLAUKOS
243,070 USD NYSE +2,35%
KENVUE
19,270 USD NYSE 0,00%
KIMBERLY-CLARK
108,5800 USD NASDAQ +0,59%
MC GRATH RENT
128,6850 USD NASDAQ +8,80%
OKTA-A
195,8400 USD NASDAQ -5,95%
S&P 500 INDEX
7 600,31 Pts CBOE +0,27%
ZSCALER
230,9900 USD NASDAQ -2,88%
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