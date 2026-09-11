Oklo recule après avoir annoncé un projet de vente d'actions d'un milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 septembre - ** Les actions d'Oklo, la société de technologie nucléaire OKLO.N , reculent de 4% à 38,26 dollars avant l'ouverture de la Bourse

** OKLO annonce une offre publique d'actions d'une valeur maximale de 1 milliard de dollars « au prix du marché », telle que dévoilée dans son document .

** L'opération sera prise en charge par Goldman Sachs, BofA Securities, Citigroup, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Barclays, Cantor Fitzgerald, Guggenheim Securities, Canaccord Genuity et B. Riley Securities

** OKLO compte 186 millions d’actions en circulation – données LSEG

** Sur 26 courtiers, 16 attribuent à l'action la recommandation « acheter » ou mieux, 9 « conserver » et 1 « vendre »; objectif de cours médian: 78 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, l’action OKLO affichait une baisse de 44,4% depuis le début de l’année