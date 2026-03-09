OHB s'envole avec la défense, Equinor jaillit et Wizzair cloué au sol
Actions en hausse :
OHB ( 7%) : le fabricant allemand de satellites s'associe à Airbus et Rheinmetall pour développer un service similaire à Starlink destiné aux forces armées allemandes. Le partenariat avec deux géants de la défense européenne propulse le titre.
Aker ( 4%): le second du podium norvégien de l'exploration et de la production de pétrole brut profite de la hausse du prix du baril. Goldman Sachs est toujours à la vente mais un peu plus optimiste sur l'objectif de cours à 220 NOK contre 210 NOK auparavant
Equinor ( 3%) : Goldman Sachs relève massivement son objectif de cours de 210 à 240 NOK tout en maintenant sa recommandation de vente. L'upgrade reflète l'envolée du Brent et les perspectives solides malgré les réserves de la banque américaine.
Reinet Investment ( 3%): la société d'investissement en entreprise cotée et non cotée prévoit de finaliser la vente de sa participation de 49,5% dans Pension Insurance Corporation Group le 27 mars. La vente reçoit le feu vert des régulateurs britanniques.
Shell ( 2%): secoué par les problèmes d'approvisionnement au Moyen-Orient, le groupe distributeur de pétrole et de gaz naturel conclut plusieurs accords avec le Venezuela pour des opportunités énergétiques.
Actions en baisse :
Voestalpine (-9%) : l'entreprise autrichienne d'acier plonge suite à la dégradation de JP Morgan qui fait passer sa recommandation de "surpondérer" à "sous-pondérer". La banque d'affaires à aussi réduit son objectif de cours de 50 à 36,20 EUR, estimant que les risques géopolitiques ne sont pas encore intégrés dans le cours.
Wizzair (-7%) : la compagnie aérienne low-cost est pénalisée par la flambée des cours du pétrole consécutive aux tensions au Moyen-Orient et à la menace de fermeture du détroit d'Ormuz. La société subit directement l'instabilité régionale, l'obligeant à suspendre l'ensemble de ses vols vers et depuis Israël, Dubaï, Abou Dhabi et Amman jusqu'au 15 mars.
Aperam (-7%) : le spécialiste de l'acier subit également une dégradation de JPMorgan, qui a abaissé sa recommandation de "surpondérer" à "neutre". Les investisseurs anticipent une baisse prochaine des prix des métaux industriels, dont la stabilité est menacée face aux incertitudes économiques mondiales.
Roche (-5%): le groupe de santé Suisse recule après l'échec de son étude clinique de phase III, Persevera. Le géant déçoit les investisseurs car son traitement expérimental n'a pas réussi à démontrer une amélioration significative, ce qui pèse sur les perspectives de croissance du groupe dans le domaine de l'oncologie à court terme.
Anglo America (-5%): le secteur minier souffre également du conflit au Moyen-Orient. L'entreprise britannique subit l'aversion au risque des investisseurs, qui craignent qu'un conflit prolongé ne freine la demande industrielle mondiale.
