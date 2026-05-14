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Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées jeudi à 9 h 30 GMT:

** Eneos Holdings < 5020.T > a annoncé son intention d'acquérir la participation de 50 % détenue par le géant américain Chevron CVX.N dans Singapore Refining Company, ainsi que d'autres actifs en Asie du Sud-Est et en Australie, pour un montant de près de 2,2 milliards de dollars, marquant ainsi sa première incursion dans le secteur du raffinage en dehors du Japon.

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** Le groupe hospitalier privé britannique Spire Healthcare < SPI.L > a annoncé avoir reçu une proposition de rachat d'une valeur de 1 milliard de livres sterling (1,35 milliard de dollars) de la part de son deuxième actionnaire, Toscafund Asset Management, ce qui a fait grimper son action de plus de 40 %.

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** Mitsui Sumitomo Insurance (MSI), filiale de MS&AD, a finalisé l'acquisition, annoncée précédemment, d'une participation de 18 % dans le gestionnaire d'actifs américain Barings pour environ 1,44 milliard de dollars, a annoncé la société lundi.

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** Brookfield Asset Management < BAM.N > s'apprête à acquérir World Freight Company (WFC) pour une valeur d'entreprise d'environ 1,2 milliard de dollars auprès des sociétés d'investissement EQT < EQTAB.ST > et PAI Partners, ont déclaré deux personnes proches du dossier.

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** Le groupe de défense émirati EDGE a conclu un accord en vue d’acquérir une participation de 80 % dans la société italienne Costruzioni Motori Diesel (CMD), a-t-il annoncé, alors que le conglomérat public étend sa présence en Europe.

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** Siemens < SIEGn.DE > a annoncé avoir conclu un accord pour racheter l'activité principale du groupe italien de technologie ferroviaire MERMEC afin de renforcer son portefeuille ferroviaire et d'accéder au marché italien.

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** Le diffuseur britannique ITV a déclaré qu'il poursuivait des "discussions actives" en vue de vendre sa division médias et divertissement à Sky, filiale de Comcast, alors qu'il prévoit une hausse de ses recettes publicitaires grâce à la Coupe du monde en juin et juillet.

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** LY Corp, filiale de SoftBank < 4689.T >, a déclaré qu'elle et Bain Capital avaient relevé leur offre sur Kakaku.com < 2371.T > valorisant l'opérateur du site de comparaison de prix à 4 milliards de dollars, soit un montant supérieur à l'offre concurrente de la société d'investissement suédoise EQT < EQTAB.ST >.

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** La société brésilienne Amaggi a accepté d'acquérir une participation de 40 % dans FS, l'un des principaux producteurs d'éthanol de maïs du pays, ont déclaré mercredi les deux entreprises à Reuters, marquant ainsi l'entrée du groupe agroalimentaire dans ce secteur en pleine croissance qui gagne du terrain face aux biocarburants à base de canne à sucre.

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** La National Australia Bank < NAB.AX >>, première banque aux entreprises d'Australie, a annoncé avoir acquis la totalité de Banked, un fournisseur privé de solutions de paiement, dont elle détenait une participation minoritaire.

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