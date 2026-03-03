((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute British International Investment, Banco BPM, Ayar Labs, Naturgy, Grow Therapy, Banijay Group, Webster Financial)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 2100 GMT mardi:

** Ayar Labs NVDA.O , soutenu par Nvidia, qui développe des puces qui transmettent des données en utilisant la lumière, a déclaré qu'il a levé 500 millions de dollars dans un tour de série E à une évaluation de 3,75 milliards de dollars.

** L'acquisition de Webster Financial par Santander pourrait être bloquée par la décision du président Trump de suspendre le commerce avec l'Espagne, a déclaré Mike Mayo, analyste de la banque Wells Fargo, dans une note aux clients.

** Banijay Group BNJ.AS et All3Media, détenus par la société d'investissement RedBird IMI, ont convenu de fusionner leurs activités de production de divertissement pour créer l'un des plus grands groupes de production multimédia d'Europe, ont déclaré les entreprises.

** Grow Therapy, soutenue par Sequoia Capital, a levé 150 millions de dollars de nouveaux fonds, ce qui valorise la startup de santé mentale à 3 milliards de dollars, a-t-elle déclaré.

** La société espagnole Criteria a acheté une participation de 2,5% dans la société d'énergie Naturgy NTGY.MC pour 611 millions d'euros, ce qui porte sa participation à 28,5%, a déclaré la société de portefeuille espagnole.

** La banque italienne Banco BPM BAMI.MI a dévoilé la liste des candidats que son conseil d'administration sortant proposera pour le renouvellement du conseil d'avril, y compris le directeur général et le président actuels, qui devraient tous deux obtenir un nouveau mandat de trois ans.

** La société britannique de financement du développement British International Investment se prépare à prendre une participation majoritaire dans le producteur alimentaire zambien Zambeef dans le cadre de ses efforts pour soutenir les entreprises qui contribuent à renforcer l'approvisionnement alimentaire dans la région, a déclaré à Reuters son responsable pour l'Afrique, Chris Chijiutomi.

** Le groupe CRC a finalisé l'acquisition d'Euclid Transactional, a déclaré le distributeur d'assurances en gros et spécialisées.

** Ziff Davis < ZD.O > a déclaré qu'il allait vendre sa division Connectivité - l'unité derrière des marques telles que Ookla, Speedtest et Downdetector - à Accenture < ACN.N > pour un montant de 1,2 milliard de dollars en numéraire.

** Le fonds souverain norvégien a accepté d'acheter une participation de 33,3 % dans un portefeuille d'actifs d'énergie renouvelable en exploitation en Amérique du Nord.

** L'investisseur britannique Rosebank Industries < ROSE.L > a déclaré qu'il achèterait deux entreprises industrielles basées aux États-Unis, MW Components et CPM, dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 3,05 milliards de dollars.

** Le fournisseur britannique de produits aérospatiaux Senior Plc < SNR.L > a déclaré avoir reçu une proposition de rachat de la part de la société d'investissement américaine Tinicum et de Blackstone < BX.N >, ce qui vient s'ajouter à une série d'approches de la part de prétendants potentiels au cours des derniers mois.

** La major pétrolière française TotalEnergies TTEF.PA a vendu à Allianz Global Investors ALVG.DE une participation de 50 % dans 11 projets de batteries en construction en Allemagne, ont annoncé les deux sociétés, alors que l'intérêt pour le marché allemand des énergies renouvelables, qui connaît une croissance rapide, ne cesse de croître. nL6N3ZR0M2

** BlackRock BLK.N a vendu sa participation restante de 11,4 % dans la société énergétique espagnole Naturgy NTGY.MC pour 2,79 milliards d'euros (3,25 milliards de dollars), selon une déclaration de marché. nL1N3ZQ12B

** Un consortium soutenu par BlackRock s'efforce de compléter son acquisition des activités portuaires mondiales de CK Hutchison 0001.HK sans deux terminaux au Panama, après que les autorités ont saisi les actifs, a rapporté le Financial Times. nL4N3ZR0E6

** La société américaine de capital-investissement Thoma Bravo est en pourparlers avancés pour acheter le fournisseur de logistique WWEX Group afin de créer une entreprise de technologie de transport maritime d'une valeur de 12 milliards de dollars, a rapporté Bloomberg News lundi, citant des personnes familières avec le sujet. nL6N3ZR03S

** Amazon Data Services, filiale d'Amazon AMZN.O , acquiert le campus scientifique et technologique de l'université George Washington pour 427 millions de dollars, a annoncé l'université lundi, dans le cadre d'une expansion rapide de l'infrastructure destinée à soutenir l'intelligence artificielle. nL1N3ZQ1DJ

** Fidelis Insurance Holdings Limited a conclu un accord définitif pour racheter toutes les actions ordinaires restantes détenues par CVC Falcon Holdings, l'un de ses actionnaires fondateurs, pour un montant total de 163,4 millions de dollars.

