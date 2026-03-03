Le PS accuse Mélenchon d'"antisémitisme" et exacerbe encore les tensions avec LFI

Jean-Luc Mélenchon lors d'un meeting à Roubaix, le 31 janvier 2026 ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Le fossé se creuse encore plus entre LFI et le PS à moins de deux semaines des municipales: Jean-Luc Mélenchon a dénoncé mardi d'"intolérables accusations" venues du Parti socialiste après un communiqué du parti à la rose dénonçant un "antisémitisme" du leader insoumis.

Dans la soirée, le bureau national du Parti socialiste, sa plus haute instance, a dénoncé "sans réserve" dans un communiqué les "caricatures complotistes et propos antisémites intolérables" de Jean-Luc Mélenchon, après les récentes polémiques autour de la manière qu'a eu le leader insoumis de prononcer les patronymes juifs "Epstein" et "Glucksmann".

"Par la stratégie de conflictualisation permanente, le leader de LFI rêve d'un face à face avec l'extrême droite. Il n'a abouti qu'à fracturer les électeurs de gauche et à renforcer les passerelles entre droite et extrême droite", critique également le PS, où les opposants à Olivier Faure, les plus hostiles à LFI au sein du parti, réclamaient une rupture nette et précise avec LFI.

Le PS, souvent engagé dans des listes d'union de la gauche notamment avec les Ecologistes pour les municipales, à l'inverse des Insoumis qui feront la plupart du temps cavaliers seuls, appelle donc "localement les militantes et les militants insoumis à se désolidariser clairement et pleinement de ces propos" et les électeurs de LFI à voter pour les "listes de rassemblement de la gauche".

Le bureau national du Parti socialiste a dénoncé dans un communiqué les "caricatures complotistes et propos antisémites intolérables" de Jean-Luc Mélenchon ( AFP / ROMEO BOETZLE )

Dans la majorité des cas aux municipales, les listes PS sont données devant les listes insoumises par les sondages.

La réaction de Jean-Luc Mélenchon face à ce communiqué du parti où il a passé plus de 30 ans ne s'est pas fait attendre, donnant lieu à une très violente passe d'armes entre les deux ex-partenaires de la gauche.

- "Intolérables accusations" -

Dans la foulée, par un tweet, le triple candidat à la présidentielle a tonné contre ces "intolérables accusations d'antisémitisme", qui n'avaient jamais été formulées aussi clairement à son encontre par le PS.

Insupportable "désolidarisation du combat antifasciste qui reprend les attaques de l'extrême droite", a-t-il ajouté, le PS ayant estimé que "certaines pratiques" du mouvement antifasciste de la Jeune Garde, dont des membres sont accusés d'être impliqués dans le meurtre de Quentin Deranque, "ont conduit à la mort" du militant nationaliste à Lyon.

La Jeune Garde, fondée par le député LFI Raphaël Arnault, est associé au parti mélenchoniste.

Concernant d'éventuels rapprochements au second tour entre des listes de gauche, qui pourraient être nécessaires dans certaines villes pour empêcher la droite de gagner, le PS rappelle qu'"il ne saurait y avoir d'accord national" entre lui et LFI "compte tenu de l'inquiétante dérive de la direction de ce mouvement".

"Si le risque de victoire du Rassemblement national existe, une règle s'impose: celle du désistement républicain", précise le PS. Un cas de figure que l'on pourrait retrouver à Marseille.

"Les luttes internes du PS et leurs surenchères de haine anti-LFI promettent ainsi à la droite et au RN la victoire dans des dizaines de villes au premier et au second tour", a accusé en retour Jean-Luc Mélenchon dans son tweet.

Une réaction qu'on interprète comme un signe de nervosité au PS.

"On a touché juste, en plein dans le mille", a indiqué un cadre socialiste à l'AFP après le tweet de Jean-Luc Mélenchon.

Au premier tour des élections municipales, LFI estime que des Insoumis et des socialistes feront liste commune dans une cinquantaine de villes, le plus souvent sous l'égide de têtes de liste sans étiquette partisane.

LFI estime même que dans une demi-douzaine de cas, certains de ses membres seront présents sur une liste conduite par un candidat socialiste.

Le PS avait déjà posé il y a deux semaines ses conditions pour de "rares" rapprochements locaux de second tour avec des Insoumis: ces derniers devront "clarifier leur position sur le rapport de leur mouvement à la violence politique".