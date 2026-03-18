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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 10:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 0930 GMT mercredi:

** La société australienne 3D Energi < TDO.AX > a déclaré avoir reçu un avis de rachat de la part de l'unité australienne de ConocoPhillips < COP.N > pour acquérir sa participation dans le permis d'exploration VIC/P79, au large du bassin d'Otway, à sa juste valeur marchande.

nL4N40603F

** Elliott Investment Management a pris une participation "significative" dans Mitsui OSK Lines 9104.T et fait pression sur la compagnie maritime pour qu'elle améliore le rendement pour les actionnaires et l'efficacité du capital, selon deux sources familières avec le sujet.

nL1N40601J

** L'investisseur activiste Altai Capital Management a demandé à OraSure Technologies < OSUR.O > d'envisager une vente, affirmant que le fabricant d'appareils médicaux pourrait atteindre le double du prix actuel de son action.

nL1N40517C

** Sodalis Capital, le véhicule d'investissement de Colin Thompson axé sur les intermédiaires, a acquis Amiga Specialty, l'AGM spécialisée soutenue par BP Marsh, dans le cadre d'une transaction qui réunit l'ancien fondateur de Kentro Thompson et son lieutenant de longue date Adam Kembrooke.

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Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

CONOCOPHILLIPS
122,870 USD NYSE +1,27%
Gaz naturel
3,03 USD NYMEX 0,00%
MITSUI O.S.K.LIN
37,3350 USD OTCBB 0,00%
ORASURE TECHS
2,9800 USD NASDAQ -4,79%
Pétrole Brent
103,67 USD Ice Europ +0,16%
Pétrole WTI
94,59 USD Ice Europ -1,73%
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