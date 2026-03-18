Technip Energies investit dans un projet d'usine de carburant de synthèse à Rouen

( AFP / ERIC PIERMONT )

Technip Energies annonce mercredi avoir signé un accord en vue d'acquérir une "participation minoritaire" dans un projet d'usine de carburant de synthèse pour l'aviation à Rouen, porté par Verso Energy et prévu pour 2030.

Le groupe français d'ingénierie et de services prévoit, outre son entrée au capital, de déployer sa technologie pour "capter le CO2 biogénique provenant d'industries voisines et de permettre l'utilisation de ce CO2 pour la production de eSAF", l'électro-carburant de synthèse pour l'aviation.

Ce carburant, produit sans pétrole, est obtenu en combinant de l'hydrogène décarboné (produit avec de l'électricité renouvelable) et du dioxyde de carbone (CO2), alors que les carburants d'aviation durable ("sustainable aviation fuels", SAF en anglais) actuellement disponibles sont issus d'huiles usagées voire de biomasse.

Le projet DEZiR (décarbonation en Eure et sur la zone industrielle de Rouen) ambitionne une "mise en service à l'horizon 2030" avec la production de "80.000 tonnes par an de carburant décarboné pour l'aviation".

Technip Energies souhaite, avec cette entrée au capital, "soutenir la structuration d'une filière européenne de carburants de synthèse pour décarboner l'aviation", DEZiR étant "l'un des projets de eSAF les plus avancés en Europe", selon Arnaud Pieton, directeur général de Technip Energies.

Xavier Caitucoli, président et cofondateur de Verso Energy, salue cet accord avec "l'une des références mondiales des grands projets industriels", qui "confirme la capacité de Verso à développer et livrer des infrastructures de pointe, dont la première usine française de eSAF d'ici 2030".

Verso Energy développe d'autres projets d'usines similaires à Epinal (Vosges), Saillat-sur-Vienne (Haute-Vienne) et Tartas (Landes), à Oulu et Tornio en Finlande et à Jesup (Géorgie) aux États-Unis.

Les SAF constituent le principal levier du secteur aérien, aujourd'hui responsable de jusqu'à 3% des émissions mondiales de CO2, pour tendre vers son objectif de "zéro émission nette" à l'horizon 2050, soutenu aussi bien par les compagnies aériennes que les Etats.

En Europe, les compagnies aériennes doivent aujourd'hui incorposer 2% de SAF dans leur carburant, une proportion qui sera portée de 6% en 2030 puis 20% en 2035, un objectif qualifié fin janvier de "hors d'atteinte" par la principale association mondiale de compagnies aériennes, l'Iata.

Selon le groupe de réflexion The Shift Project, les carburants d'origine non fossile ne suffiront toutefois pas à faire baisser l'empreinte carbone du secteur aérien vu ses prévisions de croissance.