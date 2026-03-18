"Faux" : Washington ne cherche pas à faire destituer le président cubain, assure Marco Rubio

"Nous allons très bientôt faire quelque chose concernant Cuba", a promis Donald Trump.

Marco Rubio à Doral, aux États-Unis, le 7 mars 2026. ( POOL / REBECCA BLACKWELL )

Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a qualifié mercredi 18 mars de "faux" un article du New York Times selon lequel des responsables américains ont exhorté Cuba à destituer son président, Miguel Diaz-Canel.

Dans un message publié dans la nuit de mardi à mercredi sur X, Marco Rubio a jugé l'article "faux", comme "beaucoup (d'autres) dans les médias" qui s'appuient selon lui sur des "charlatans et des menteurs se prétendant bien informés". Le quotidien a rapporté lundi que des responsables de l'administration Trump avaient demandé à Cuba d'évincer le chef de l'État, perçu comme réfractaire au changement, sans pousser toutefois à un renversement complet du gouvernement communiste. Marco Rubio n'a pas précisé s'il contestait l'article dans son intégralité ou seulement certaines parties.

Selon le New York Times , des responsables américains considèrent Miguel Diaz-Canel comme un dirigeant intransigeant, réfractaire au changement, mais les États-Unis ne sont pas allés jusqu'à émettre un ultimatum pour exiger son départ.

Le chef de la diplomatie américaine a estimé mardi que les mesures annoncées la veille par le gouvernement permettant à la diaspora cubaine d'investir sur l'île et d'y détenir des entreprises privées étaient loin d'être "suffisantes".

"L'honneur de prendre Cuba"

"Cuba a une économie qui ne fonctionne pas et le système politique et gouvernemental est incapable d'y remédier. Il leur faut donc opérer un changement radical", a déclaré à la Maison Blanche Marco Rubio, qui est lui-même d'origine cubaine et fervent opposant au pouvoir communiste à La Havane, instauré par Fidel Castro à la suite de la révolution conclue en 1959.

"Ils parlent avec Marco, et nous allons très bientôt faire quelque chose concernant Cuba", a affirmé pour sa part le président Donald Trump. Lundi, il avait dit "croire" qu'il "aura l'honneur de prendre Cuba" , sans préciser exactement ce qu'il entendait par ce verbe. Donald Trump avait déclaré dimanche que Cuba souhaitait conclure un accord avec les États-Unis.

Depuis mi-janvier, le président républicain assure que des pourparlers sont en cours avec Cuba, ce que l'île a fini par reconnaître vendredi après avoir nié pendant des semaines entretenir de tels contacts.

Cuba, qui vit sa pire crise économique depuis plus de trente ans , a vu sa situation s'aggraver depuis la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro en janvier par les forces américaines et la fin des livraisons de pétrole que Caracas envoyait à son allié. Donald Trump menace également de représailles tout pays qui enverrait du pétrole à l'île des Caraïbes.