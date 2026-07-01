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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 15:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: Kroger, Markerstudy Group; Mises à jour: CMA CGM)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mercredi à 13h30 GMT:

** CMA CGM a conclu un accord en vue d'acquérir l'activité de logistique tierce partie de FedEx FDX.N pour une valeur d'entreprise de 1,4 milliard de dollars, a annoncé le groupe maritime français, qui renforce ainsi sa présence dans le secteur de la logistique et aux États-Unis.

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** Le distributeur alimentaire américain Kroger < KR.N > a annoncé qu’il allait racheter la chaîne régionale de supermarchés Giant Eagle dans le cadre d’une opération de 1,65 milliard de dollars, renforçant ainsi sa présence dans le Midwest et la région du Mid-Atlantic dans un contexte de concurrence de plus en plus intense.

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** Markerstudy Group a cédé son activité d’agent de gestion d’assurances (MGA), Markerstudy Insurance Services Ltd (MISL), à Saturn Holdings, la société mère de Tradex Insurance Company, a annoncé la société.

nL6N4330QV

** La société australienne Perpetual PPT.AX a déclaré avoir rejeté une proposition de rachat non contraignante de la société suédoise de capital-investissement EQT AB EQTAB.ST , qui valorisait le prestataire de services financiers à 2,45 milliards de dollars australiens (1,69 milliard de dollars).

nL4N4330JS

** ING Espagne INGA.AS est sur le point de finaliser l'acquisition d'une participation de 40 % dans Singular Bank dans le cadre de son projet d'entrée sur le marché espagnol de la banque privée, a déclaré une source proche du dossier.

nL8N4330DS

** Le groupe australien de distribution alimentaire Coles Group COL.AX a annoncé être en pourparlers en vue d’acquérir la société de produits pour animaux de compagnie Greencross Pet Wellness auprès de la société américaine de capital-investissement TPG.

nL4N433025

** La société française de biotechnologie Ipsen IPN.PA va acquérir la société suisse Memo Therapeutics afin d’ajouter à son portefeuille le potravitug, un anticorps en phase II d’essais cliniques ciblant le polyomavirus BK, a annoncé la société.

nL6N4330B2

** Getty Images GETY.N a annoncé mardi avoir annulé son projet de fusion avec Shutterstock SSTK.N en raison de l'exigence de l'autorité britannique de la concurrence de céder l'activité éditoriale de Shutterstock comme condition à l'obtention de l'autorisation.

nL4N4321Q8

** World Insurance Associates a racheté Clarke Insurance, société basée à Mount Holly, dans le New Jersey, avec effet au 1er mars. Il s'agit de la deuxième acquisition annoncée cette semaine par ce courtier en pleine expansion.

nL6N432134

** Schneider Electric SCHN.PA a annoncé mardi avoir signé un accord en vue d’acquérir Cognite Holding, un fournisseur privé de logiciels d’intelligence artificielle et de données industrielles.

nL6N432112

** La société libyenne OLA Energy Holdings a signé un accord en vue d'acquérir les actifs de TotalEnergies TTEF.PA en Éthiopie, a indiqué le gouvernement libyen, dont le siège est à Tripoli.

nL1N4320M1

** Shell SHEL.L a accepté de céder sa participation dans la plate-forme Na Kika et les champs associés situés dans le golfe d’Amérique, ainsi que le raccordement Coulomb, à des filiales de Talos Energy TALO.N et de Ridgewood Energy

ZCFHCX.O pour un montant de 1,7 milliard de dollars.

nL4N4321LL

** La société de capital-investissement KKR KKR.N a annoncé qu’elle allait racheter les activités et les actifs de la division nord-américaine d’EDF dédiée aux énergies renouvelables aux États-Unis et au Canada pour 4,2 milliards de dollars.

nL6N4321BP

** La société australienne South32 S32.AX a accepté de céder la majeure partie de ses actifs dans le secteur de l’aluminium à Alcoa AA.N pour une valeur d’entreprise implicite pouvant atteindre 5,6 milliards de dollars, alors que cette société minière diversifiée rationalise ses activités pour se concentrer sur le cuivre sous la direction de son nouveau directeur général.

nL4N4321RG

Fusions / Acquisitions
Pétrole et parapétrolier

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SOUTH32
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