Assurance : un quart des communes vulnérables au changement climatique, avec des hausse dépenses d'assurance en conséquence

Plus de 80% des communes ont vu leur dépense d'assurance augmenter depuis 2020.

( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

Sécheresse, inondations, tempêtes... Le changement climatique a un impact sur au moins un quart des communes françaises, avec notamment comme conséquence une dégradation de leurs conditions d'assurance, selon les associations Reclaim Finance et Data For Good, qui lancent mercredi 1er juillet une carte interactive pour l'illustrer.

Pour mieux comprendre la vulnérabilité des communes françaises, les deux associations ont développé un indice de vulnérabilité reposant sur quatre facteurs : l'exposition aux événements climatiques extrêmes, la prévention des risques, la situation économique et les dépenses d'assurance.

"Assurermaville.fr est une cartographie pensée comme un outil pour les élus locaux et les citoyens", indiquent-elles sur leur site. L'outil permet de croiser les difficultés vécues par les communes françaises face aux impacts des événements climatiques extrêmes avec le niveau de leurs dépenses d'assurance.

La vulnérabilité des communes est en effet exacerbée par la dégradation des conditions d'assurance. 82% d'entre elles ont vu leur dépense d'assurance multirisques augmenter entre 2020 et 2024, et parmi elles, certaines communes ont vu ces dépenses multipliées par 6, explique l'association. "3% des communes enregistrent des dépenses d'assurance multirisques représentant plus de 5% de leur budget annuel", souligne Reclaim Finance.

Nombreuses sont celles qui ont vu leurs conditions d'assurance se dégrader (augmentation des franchises, réduction des niveaux de couverture). Ainsi, si 18% des communes ont vu leur dépense d'assurance multirisques baisser, cela provient en général d' une diminution des équipements assurés voire d'une suspension de contrat , selon l'Observatoire des finances et de la gestion publique locales.

Aider les collectivités à s'assurer

Avant les sécheresses et les inondations, les communes métropolitaines sont particulièrement exposées au risque de retrait-gonflement des argiles. Les territoires dits d'outre-mer sont eux de plus en plus confrontés à l'augmentation de la fréquence des vents cycloniques et des inondations.

Alors que le coût des événements climatiques extrêmes pourrait doubler d'ici 2050 , Reclaim Finance "alerte sur la situation des communes françaises et appelle le gouvernement à mettre en place des solutions d'assurance durables". Cette cartographie "illustre la nécessité de se mobiliser pour protéger les communes françaises et leur permettre d'accéder à des conditions d'assurance justes et abordables", clame Reclaim Finance.

"Les assureurs et les pouvoirs publics ont pris la mesure des difficultés assurantielles de certaines communes", et le 14 avril 2025, le Premier Ministre François Bayrou organisait le Roquelaure des collectivités locales sur l'assurabilité "pour réfléchir à des mesures curatives et préventives", a indiqué la fédération professionnelle France assureurs dans une déclaration. A la suite de cette rencontre, les assureurs ont mis en place il y a un an la cellule CollectivAssur avec 4 consultants dans le but de connecter les collectivités à la recherche d’une assurance avec des intermédiaires.

"Sur les 35.000 communes françaises, 146 collectivités territoriales au total ont saisi la cellule CollectivAssur à fin juin 2026, dont 116 en 2025; 21 d’entre elles avaient un problème d'assurabilité immédiat" sur certains risques, indique France assureurs.