(Ajouts: Caesars Entertainment, Quantam Switch Tamasuk)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 21h00 GMT jeudi:

** Caesars Entertainment CZR.O étudie les offres de rachat de plusieurs soumissionnaires potentiels, y compris une offre du milliardaire texan du jeu et de l'hôtellerie Tilman Fertitta, a rapporté le Financial Times.

** La société Quantum Switch Tamasuk, spécialisée dans les centres de données, envisage des options stratégiques, notamment la vente de ses activités en Arabie saoudite, ont déclaré à Reuters quatre personnes au fait du dossier, dans le cadre d'une opération qui pourrait susciter un regain d'intérêt de la part des sociétés de rachat internationales à la recherche d'une part du boom de l'intelligence artificielle dans le Golfe.

** Victory Capital VCTR.O a déclaré qu'il avait proposé d'acheter son homologue Janus Henderson JHG.N pour 57,04 dollars par action, quelques mois après que le gestionnaire d'actifs ait dévoilé un accord de 7,4 milliards de dollars avec Trian de Nelson Peltz et la société de capital-risque General Catalyst.

** Le Groupe Hilb a réalisé sa 200e acquisition depuis la création de la société en 2009, en achetant une agence d'assurance IARD et d'avantages sociaux basée en Caroline du Sud, avec des capacités de solutions de risque complètes.

** Equinix EQIX.O et l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada sont sur le point de conclure un accord pour acquérir atNorth, un opérateur de centres de données pan-nordique soutenu par Partners Group, a rapporté Bloomberg News, citant des personnes familières avec le sujet.

** Cristiano Ronaldo a acquis une participation de 25 % dans le club espagnol de deuxième division Almeria, a déclaré le club.

** Le mexicain Cemex < CEMEXCPO.MX > va acheter le fabricant américain de stucs Omega Products International, a déclaré le cimentier, dans le cadre de ses efforts visant à offrir des matériaux de construction supplémentaires sur l'un de ses plus grands marchés.

** Dubai Aerospace Enterprise a déclaré qu'elle allait acheter la société de location d'avions Macquarie AirFinance pour une valeur d'entreprise d'environ 7 milliards de dollars, créant ainsi une flotte combinée de 1 029 avions et l'un des plus grands loueurs au monde.

** La banque régionale américaine FS Bancorp FSBW.O va racheter sa consœur Pacific West Bancorp PWBK.PK dans le cadre d'une transaction évaluée à 36,4 millions de dollars, ont annoncé les deux banques dans un communiqué commun mercredi.

** La société française Engie < ENGIE.PA > achètera le distributeur d'électricité UK Power Networks pour 10,5 milliards de livres (14,2 milliards de dollars) dans le but d'étendre ses activités dans le secteur de l'électricité, a déclaré la société mercredi, alors qu'elle a annoncé des bénéfices stables pour l'ensemble de l'année et revu ses perspectives à la hausse pour les années à venir.

