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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 26/03/2026 à 21:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute Mastercard, Pernod Ricard, Brown-Forman, Tereos)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées avant 2030 GMT jeudi:

** Mastercard MA.N cherche à vendre l'unité de paiements en temps réel qu'elle a acquise auprès du groupe danois Nets en 2019 pour 3,2 milliards de dollars, a rapporté le Financial Times, citant des personnes familières avec le sujet.

nL4N40E1IX

** Le français Pernod Ricard PERP.PA et le propriétaire de Jack Daniel's, Brown-Forman BFb.N , ont engagé des discussions en vue d'une éventuelle fusion, a déclaré à Reuters une source au fait du dossier, ce qui permettrait d'unir le deuxième fabricant mondial de spiritueux et le plus grand acteur du whisky américain. nL6N40E138

** Tereos a déclaré avoir abandonné sa participation minoritaire dans le producteur de sucre mauricien Sucrieres des Mascareignes dans le cadre de sa stratégie d'amélioration des performances par la vente d'activités non stratégiques et de participations minoritaires. nL8N40E1LQ

** Totalis Program Underwriters a acquis ShoreOne Insurance Managers, a déclaré la société, ajoutant une AGP axée sur les propriétaires côtiers qui offre un produit groupé incorporant une couverture contre les inondations.

nL6N40E0SK

** La société de capital-investissement CVC Capital Partners

CVC.AS prépare une reprise totale de Recordati RECI.MI , a rapporté le quotidien italien Il Sole 24 Ore sur son site web, faisant grimper les actions du groupe pharmaceutique italien de 9 %. nL8N40E0ZX

** Les assureurs américains Equitable EQH.N et Corebridge Financial CRBG.N ont annoncé qu'ils allaient fusionner dans le cadre d'une opération entièrement en actions qui créerait une société de 22 milliards de dollars spécialisée dans les retraites, l'assurance-vie et la gestion d'actifs. nL4N40E0MZ

** L'unité de gestion d'actifs d'Allianz SE ALVG.DE va acquérir une participation dans l'opérateur de réseau électrique Amprion dans le cadre d'un accord avec l'assureur Talanx

TLXGn.DE pour aider à financer des améliorations majeures du réseau alors que l'Allemagne fait la transition vers l'électricité renouvelable. nL8N40E0SJ

** Le groupe allemand Henkel HNKG.DE a déclaré avoir accepté d'acheter Olaplex OLPX.O , société cotée au Nasdaq, dans le cadre d'un accord de 1,4 milliard de dollars visant à renforcer son activité de soins capillaires haut de gamme. [nL6N40E05W

** La société britannique d'externalisation Capita CPI.L a accepté de vendre son activité de centres de contact pour le secteur privé à Inspirit Capital afin de se concentrer sur ses activités dans le secteur public et les pensions, ce qui a fait grimper ses actions de 12 %. nL6N40E0J0

** Vinci SGEF.PA a accepté d'acheter un portefeuille d'autoroutes à péage en Inde à Macquarie Asia Infrastructure Fund 2 dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 150 milliards de roupies (1,6 milliard de dollars), a déclaré la société d'infrastructure française. nFWN40E0E5

** La société américaine de capital-investissement KKR KKR.N a conclu un accord pour acquérir la chaîne de boulangerie Nothing Bundt Cakes auprès de Roark Capital pour plus de 2 milliards de dollars, dette comprise, a déclaré mercredi à Reuters une source au fait du dossier. nL6N40D18T

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ALLIANZ
350,900 EUR XETRA -0,82%
CAPITA PLC
277,000 GBX LSE +15,18%
COREBRIDGE FINL
24,405 USD NYSE +0,97%
CVC CPTL
11,020 EUR Euronext Amsterdam -0,99%
EQUITABLE HLDG
38,535 USD NYSE +0,90%
HENKEL
63,050 EUR XETRA -0,32%
KKR & CO
90,030 USD NYSE +1,20%
MASTERCARD RG-A
500,720 USD NYSE -0,46%
OLAPLEX HLDG
2,0100 USD NASDAQ +51,13%
PERNOD RICARD
59,940 EUR Euronext Paris -5,73%
RECORDATI IND CHI
48,480 EUR MIL +4,75%
TALANX
103,900 EUR XETRA -1,80%
VINCI
127,100 EUR Euronext Paris -1,32%
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