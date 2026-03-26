 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Presse et plateformes numériques: les députés cherchent à débloquer les droits voisins
information fournie par AFP 26/03/2026 à 22:18

Sept ans après la création des "droits voisins", la presse française peine toujours à obtenir les rémunérations que les plateformes numériques sont censées lui verser pour la reprise de ses contenus ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Sept ans après la création des "droits voisins", la presse française peine toujours à obtenir les rémunérations que les plateformes numériques sont censées lui verser pour la reprise de ses contenus ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Sept ans après la création des droits voisins, la presse française peine toujours à obtenir les rémunérations que les plateformes numériques sont censées lui verser pour la reprise de ses contenus. Jeudi, les députés ont adopté à l'unanimité une proposition de loi du groupe MoDem pour tenter d'y remédier.

Depuis le début des années 2000, les revenus de la presse écrite française se sont érodés, réduits quasiment de moitié, tandis que les géants du numérique ont capté une part substantielle de leurs recettes publicitaires, selon l'auteur du texte, le député du Finistère Erwan Balanant, citant des chiffres du ministère de la Culture.

"Nous sommes confrontés à un risque d'effondrement de notre modèle d'information, alors que plus que jamais, nous avons besoin de cette information fiable et vérifiée, c'est un enjeu démocratique", a alerté l'élu.

Pour corriger ce déséquilibre, les droits voisins du droit d'auteur ont été institués par une directive européenne de 2019. Ils permettent aux journaux, magazines ou agences de presse de se faire rémunérer lorsque leurs contenus sont réutilisés par les géants du numérique.

Mais à ce jour, les accords passés entre éditeurs de presse et plateformes restent limités, déplore M. Balanant.

Le député Erwan Balanant à l'Assemblée nationale, le 26 janvier 2026 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Le député Erwan Balanant à l'Assemblée nationale, le 26 janvier 2026 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

En cause notamment, des éditeurs qui peinent à obtenir "les éléments d'information nécessaires" de la part des géants du numérique pour déterminer le montant d'une juste rémunération, quand les plateformes ne refusent pas purement et simplement d'entrer en négociation.

M. Balanant a dressé un état des lieux des bonnes volontés. X et LinkedIn (propriété de Microsoft ) "refusent toujours de négocier". Après des amendes, Google ( Alphabet ) a fini par signer plusieurs accords et semble "s'engager dans une dynamique plus positive".

Quant à Meta, qui refuse de reconnaitre la valeur économique des contenus de presse, il avait signé un premier accord en 2021 qui a expiré, et n'a pas été reconduit.

D'où cette proposition de loi, qui vise à renforcer l'effectivité de ces droits voisins, en imposant notamment aux plateformes de fournir aux éditeurs l'ensemble des données relatives à l'utilisation de leurs contenus pour permettre une négociation de bonne foi.

L'Arcom se verrait attribuer un rôle d'arbitre et la possibilité d'infliger des sanctions, pouvant aller jusqu'à 1% du chiffre d'affaires des plateformes.

L'Alliance de la Presse d'information générale, qui regroupe quelque 300 titres de presse, a salué le vote des députés sur ce texte qui "dote les éditeurs d'outils concrets pour rééquilibrer leurs relations" avec les plateformes, et a appelé à son inscription rapide au Sénat.

- Redistribution -

Le texte souhaite aussi interdire aux plateformes de limiter la visibilité des contenus des éditeurs pendant les négociations, alors qu'en 2020, Google avait cessé d'afficher correctement les contenus de certains éditeurs français pour éviter de payer.

Ce modèle s'inspire de celui mis en place en Italie, qui va plus loin que la directive de 2019.

Une décision de la Cour de justice de l'UE est attendue le 12 mai dans une affaire qui oppose Meta à l'Italie ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Une décision de la Cour de justice de l'UE est attendue le 12 mai dans une affaire qui oppose Meta à l'Italie ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Une décision de la Cour de justice de l'UE est attendue le 12 mai dans une affaire qui oppose Meta à l'Italie, a rappelé la ministre de la Culture Catherine Pégard. Celle-ci "servira de cadre et le texte pourrait évoluer en conséquence" au moment de l'examen au Sénat.

Les débats à l'Assemblée nationale ont également porté sur la meilleure redistribution des droits voisins.

A la demande du rapporteur, soutenu par le gouvernement, les députés sont revenus sur un amendement du groupe Ecologiste et social adopté en commission disposant qu'au moins 25% des droits voisins touchés par les éditeurs soient ensuite reversés aux journalistes.

M. Balanant a argué qu'il n'était "pas adapté", notamment car "tous les titres (de presse) ne sont pas à la même enseigne".

Cette proposition de loi a été examinée à l'occasion de la niche parlementaire du groupe MoDem, sa journée annuelle réservée dans l'hémicycle.

Les députés ont dans ce cadre adopté à l'unanimité une série de textes consensuels aux mesures relativement circonscrites, sur les sapeurs-pompiers, les successions, ou encore les agriculteurs.

Un texte visant à soutenir les collectivités territoriales dans la prévention et la gestion des inondations a aussi été validé, un an après le Sénat. Il crée notamment une réserve d'ingénierie composée d'agents publics territoriaux chargés d'accompagner les communes sinistrées.

Une autre proposition de loi adoptée, qui a cette fois suscité l'opposition de la gauche, prévoit de renforcer l'enseignement à la défense nationale dans les collèges et lycées, via notamment un référentiel de compétences arrêté par le ministre de l'Education nationale.

Inondations

Valeurs associées

ALPHABET-A
280,9650 USD NASDAQ -3,43%
META PLATFORMS
547,5400 USD NASDAQ -7,96%
MICROSOFT
365,9700 USD NASDAQ -1,37%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des portraits du guide suprême iranien Mojtaba Khamenei lors d'une marche de soutien aux forces armées iraniennes à Téhéran, le 25 mars 2026 ( AFP / - )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 26.03.2026 23:15 

    Voici les derniers événements en liaison avec la guerre au Moyen-Orient, à son 27e jour jeudi: . Trump repousse son ultimatum Le président américain repousse jusqu'au 6 avril son ultimatum avant d'éventuelles frappes américaines contre les centrales électriques ... Lire la suite

  • De la fumée s’élève du site d’une frappe aérienne israélienne qui a visé le village libanais de Dayr Seryan, dans le sud du pays, le 25 mars 2026 ( AFP / - )
    Attaques d'Israël: le Liban saisit le Conseil de sécurité de l'ONU
    information fournie par AFP 26.03.2026 22:46 

    Beyrouth a annoncé jeudi saisir le Conseil de sécurité de l'ONU pour les actions israéliennes qui "menacent la souveraineté" du Liban, où au moins cinq personnes ont été tuées dans de nouvelles frappes. A l'heure où Washington semble chercher une porte de sortie ... Lire la suite

  • Des opérateurs à la Bourse de New York le 24 mars 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street finit en nette baisse, la tech prise pour cible (Nasdaq: -2,38%)
    information fournie par AFP 26.03.2026 21:12 

    La Bourse de New York a terminé en net repli jeudi, victime d'un conjonction d'éléments défavorables, de la guerre à la condamnation de Meta, en passant par une alerte chez les fabricants de puces mémoire. Le Dow Jones a clôturé en baisse de 1,01%, l'indice élargi ... Lire la suite

  • Des CRS montent la garde devant le tribunal d'Aix-en-Provence où se déroule le procès des membres présumés de l'organisation de trafic de drogue DZ Mafia, le 23 mars 2026 dans les Bouches-du-Rhône ( AFP / Elodie CLEMENT )
    Incidents en série au procès des meneurs de la DZ mafia
    information fournie par AFP 26.03.2026 20:42 

    Des avocats qui plient bagages, des accusés qui regagnent les geôles du palais de justice: le procès des meneurs de la DZ Mafia a déraillé jeudi à la suite de plusieurs refus de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône de renvoyer ou de suspendre les débats. Au terme ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank