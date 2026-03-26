2027: il "n'y aura pas d'accord national" entre le PS et LFI, assure Faure

Olivier Faure le 9 mars 2026, à Amiens dans la Somme ( AFP / Francois LO PRESTI )

Critiqué en interne après les municipales, le premier secrétaire du PS Olivier Faure a assuré jeudi soir qu'il n'y aura "pas d'accord national" entre son parti et La France insoumise pour la présidentielle et les législatives de 2027.

"Pour les prochaines échéances qui sont des échéances présidentielle puis législatives, il n'y aura pas d'accord national avec La France insoumise", a-t-il affirmé sur BFMTV.

Mardi, lors du bureau national du parti, ses détracteurs ont fustigé à l'unisson les alliances passées dans l'entre-deux-tours entre certains candidats socialistes et La France insoumise pour tenter de gagner des villes, comme Nantes, Brest, Clermont-Ferrand, Toulouse ou Limoges, des fusions qui n'ont pas été synonymes de succès pour la gauche dans la majorité des cas.

Et Olivier Faure est prié par ses opposants de "clarifier" sa ligne.

"Il y a 0,6% des candidats socialistes qui ont fait alliance avec LFI" pour le second tour des municipales, a répété le patron du PS demandant de "relativiser" les choses.

"Je ne suis pas irréconciliable avec l'ensemble des électeurs qui votent insoumis. Je suis irréconciliable avec leur chef" Jean Luc Mélenchon, accusé d'avoir tenu des propos antisémites, a ajouté le premier secrétaire.

Il a aussi redit qu'il n'y avait pas eu, conformément à son engagement, d'accord national avec LFI aux municipales mais des alliances locales. "Ces choix-là n'ont pas été faits par la direction du parti", a-t-il martelé.