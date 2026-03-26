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Wall Street finit en nette baisse, la tech prise pour cible (Nasdaq: -2,38%)
information fournie par AFP 26/03/2026 à 21:12

Des opérateurs à la Bourse de New York le 24 mars 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

Des opérateurs à la Bourse de New York le 24 mars 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a terminé en net repli jeudi, victime d'un conjonction d'éléments défavorables, de la guerre à la condamnation de Meta, en passant par une alerte chez les fabricants de puces mémoire.

Le Dow Jones a clôturé en baisse de 1,01%, l'indice élargi S&P 500 de 1,74% mais c'est l'indice Nasdaq, riche en valeurs technologiques, qui a particulièrement souffert, glissant de 2,38%.

Nasdaq

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