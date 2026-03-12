((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 0930 GMT jeudi: ** Le britannique Savills < SVS.L > a déclaré qu'il achèterait la banque d'investissement immobilier Eastdil Secured dans une transaction de 1,1 milliard de dollars, y compris la dette, alors qu'il cherche à se développer en Amérique du Nord et à renforcer sa présence sur les marchés des capitaux, bien que les inquiétudes concernant les tensions au Moyen-Orient aient fait baisser les actions.

** Energean < ENOG.L > a déclaré qu'elle acquerrait les intérêts de Chevron < CVX.N > dans deux blocs pétroliers au large de l'Angola pour un montant de base de 260 millions de dollars, alors que le producteur de gaz axé sur la Méditerranée poursuit son plan de construction d'un centre en Afrique de l'Ouest.

** MidOcean Energy, une société de GNL soutenue par la société américaine de capital-investissement spécialisée dans l'énergie EIG, a accepté d'acquérir des participations supplémentaires dans des projets de gaz naturel liquéfié en Australie auprès de la société japonaise JERA, ont indiqué les deux sociétés.

** JERA, la plus grande entreprise de services publics et acheteur de GNL du Japon, a accepté de vendre à MidOcean Energy ses participations dans deux projets australiens de gaz naturel liquéfié (LNG), Gorgon et Ichthys.

** Le milliardaire Tilman Fertitta est en pourparlers exclusifs pour acheter Caesars Entertainment < CZR.O > pour environ 7 milliards de dollars, après avoir devancé une offre concurrente de la société de Carl Icahn, a rapporté le Wall Street Journal mercredi, citant des personnes familières avec le sujet.

** Le fonds d'investissement Irth Capital, soutenu par le Qatar, a proposé ce mois-ci de payer 47 dollars par action pour acheter Papa John's International, dans une deuxième tentative après avoir essayé d'acheter la chaîne de pizzas aux côtés d'Apollo Global Management l'année dernière, ont déclaré deux sources familières de l'affaire.

** La banque française Crédit Agricole < CAGR.PA > a accepté d'acheter la banque ukrainienne Bank Lviv, a-t-elle déclaré mercredi, ajoutant que l'opération s'inscrivait dans sa stratégie de soutien à la reconstruction de l'économie ukrainienne, qui a été touchée par la guerre avec la Russie.

** Le producteur de pétrole Capricorn Energy < CNE.L > a déclaré mercredi avoir reçu plusieurs propositions de rachat non contraignantes de la part d'Alamadiyaf al-Masiyyah, un véhicule d'investissement affilié au groupe Cafani, en vue d'une éventuelle transaction en numéraire.

