Rugby : quatre changements, première titularisation pour Matiu avec les Bleus contre l'Angleterre

Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a annoncé jeudi quatre changements dans son équipe de départ pour affronter l'Angleterre, samedi, dans le match décisif pour le titre du Tournoi des Six Nations, dont la première cape du troisième ligne Temo Matiu.
Les modifications apportées par Fabien Galthié par rapport à la lourde défaite subie en Écosse (50-40) samedi sont davantage le fait de circonstances que de choix stratégiques.
La troisième ligne est particulièrement dépeuplée avec le forfait de son numéro huit Anthony Jelonch, qui a ressenti mercredi à l'entraînement une gêne à l'ischio-jambier, et la suspension pour quatre semaines d'Oscar Jegou, coupable d'un "contact imprudent avec les yeux" d'un joueur écossais.
L'absence du premier est palliée par Charles Ollivon, qui passe ainsi de la deuxième à la troisième ligne, tandis que le second est remplacé par Temo Matiu, évoluant à l'Union Bordeaux-Bègles, qui honorera à 24 ans sa première sélection.
"Hier, à la fin de l'entraînement, Anthony (Jelonch) a ressenti quelque chose à l'ischio-jambier", a expliqué Fabien Galthié en conférence de presse. "La règle veut que, malheureusement, on ne prenne pas de risques sur ce type de blessures, donc on a reconstitué notre troisième ligne."
"Temo Matiu, c'est un mélange de vitesse, de puissance et d'adresse qui sera complémentaire avec François (Cros) et Charles (Ollivon)", a-t-il poursuivi.
Puisque Fabien Galthié a décidé de placer Mickaël Guillard sur le banc, la deuxième ligne sera donc complètement modifiée avec la titularisation du duo Thibaud Flament-Emmanuel Meafou, déjà aligné lors du succès contre l'Italie (33-8) le mois dernier.
"Il nous semble que Flament-Meafou méritent de débuter le match. Mickaël Guillard, on a besoin de lui sur la partie des finisseurs", a justifié Fabien Galthié.
Le quatrième et dernier changement se situe au centre, où Nicolas Depoortere, blessé à l'épaule droite, cède sa place à Pierre-Louis Barassi. Absent au début du Tournoi à la suite d'une sévère commotion cérébrale, le Toulousain n'a plus été titulaire chez les Bleus depuis la dernière tournée d'automne.
"On sent qu'il est prêt, qu'il a retrouvé son potentiel", a estimé le sélectionneur tricolore.
Pour remporter un deuxième Tournoi des Six Nations consécutif pour la première fois depuis 2006 et 2007, le XV de France, premier du classement, devra probablement s'imposer face à l'Angleterre, et possiblement avec le bonus offensif en fonction du résultat préalable entre l'Irlande et l'Écosse.
"On s'est donné le droit de jouer le match pour la gagne samedi, c'est surtout ça qui nous intéresse", a rappelé Fabien Galthié. "Les Anglais vivent un moment difficile mais ils sont toujours redoutables."
Le XV de la Rose, pourtant parmi les équipes favorites avec les Bleus au début de la compétition, a perdu ses trois derniers matches : en Écosse (31-20), à domicile contre l'Irlande (42-21) et en Italie (23-18).
La composition du XV de France :
15-Thomas Ramos, 14-Théo Attissogbe, 13-Pierre-Louis Barassi, 12-Yoram Moefana, 11-Louis Bielle-Biarrey, 10-Matthieu Jalibert, 9-Antoine Dupont (capitaine), 8-Charles Ollivon, 7-Temo Matiu, 6-François Cros, 5-Emmanuel Meafou, 4-Thibaud Flament, 3-Dorian Aldegheri, 2-Julien Marchand, 1-Jean-Baptiste Gros.
Remplaçants : 16-Peato Mauvaka, 17-Rodrigue Neti, 18-Demba Bamba, 19-Hugo Auradou, 20-Mickaël Guillard, 21-Joshua Brennan, 22-Baptiste Serin, 23-Émilien Gailleton.
(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Tangi Salaün)
