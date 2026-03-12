Rugby : quatre changements, première titularisation pour Matiu avec les Bleus contre l'Angleterre

Championnat des Six Nations - Ecosse v France

Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a ‌annoncé jeudi quatre changements dans son équipe de départ pour affronter l'Angleterre, samedi, dans le match décisif pour le titre du ​Tournoi des Six Nations, dont la première cape du troisième ligne Temo Matiu.

Les modifications apportées par Fabien Galthié par rapport à la lourde défaite subie en Écosse (50-40) samedi sont davantage le fait de circonstances que de choix stratégiques.

La troisième ligne est particulièrement ​dépeuplée avec le forfait de son numéro huit Anthony Jelonch, qui a ressenti mercredi à l'entraînement une gêne à l'ischio-jambier, et la suspension pour quatre semaines d'Oscar ​Jegou, coupable d'un "contact imprudent avec les yeux" d'un joueur écossais.

L'absence du ⁠premier est palliée par Charles Ollivon, qui passe ainsi de la deuxième à la troisième ligne, tandis que le ‌second est remplacé par Temo Matiu, évoluant à l'Union Bordeaux-Bègles, qui honorera à 24 ans sa première sélection.

"Hier, à la fin de l'entraînement, Anthony (Jelonch) a ressenti quelque chose à l'ischio-jambier", a expliqué Fabien ​Galthié en conférence de presse. "La règle veut ‌que, malheureusement, on ne prenne pas de risques sur ce type de blessures, donc on a ⁠reconstitué notre troisième ligne."

"Temo Matiu, c'est un mélange de vitesse, de puissance et d'adresse qui sera complémentaire avec François (Cros) et Charles (Ollivon)", a-t-il poursuivi.

Puisque Fabien Galthié a décidé de placer Mickaël Guillard sur le banc, la deuxième ligne sera donc complètement modifiée avec ⁠la titularisation du duo Thibaud ‌Flament-Emmanuel Meafou, déjà aligné lors du succès contre l'Italie (33-8) le mois dernier.

"Il nous semble que Flament-Meafou méritent ⁠de débuter le match. Mickaël Guillard, on a besoin de lui sur la partie des finisseurs", a justifié Fabien Galthié.

Le ‌quatrième et dernier changement se situe au centre, où Nicolas Depoortere, blessé à l'épaule droite, cède sa place ⁠à Pierre-Louis Barassi. Absent au début du Tournoi à la suite d'une sévère commotion cérébrale, ⁠le Toulousain n'a plus été titulaire ‌chez les Bleus depuis la dernière tournée d'automne.

"On sent qu'il est prêt, qu'il a retrouvé son potentiel", a estimé le sélectionneur ​tricolore.

Pour remporter un deuxième Tournoi des Six Nations consécutif pour la ‌première fois depuis 2006 et 2007, le XV de France, premier du classement, devra probablement s'imposer face à l'Angleterre, et possiblement avec le bonus offensif ​en fonction du résultat préalable entre l'Irlande et l'Écosse.

"On s'est donné le droit de jouer le match pour la gagne samedi, c'est surtout ça qui nous intéresse", a rappelé Fabien Galthié. "Les Anglais vivent un moment difficile mais ils sont toujours ⁠redoutables."

Le XV de la Rose, pourtant parmi les équipes favorites avec les Bleus au début de la compétition, a perdu ses trois derniers matches : en Écosse (31-20), à domicile contre l'Irlande (42-21) et en Italie (23-18).

La composition du XV de France :

15-Thomas Ramos, 14-Théo Attissogbe, 13-Pierre-Louis Barassi, 12-Yoram Moefana, 11-Louis Bielle-Biarrey, 10-Matthieu Jalibert, 9-Antoine Dupont (capitaine), 8-Charles Ollivon, 7-Temo Matiu, 6-François Cros, 5-Emmanuel Meafou, 4-Thibaud Flament, 3-Dorian Aldegheri, 2-Julien Marchand, 1-Jean-Baptiste Gros.

Remplaçants : 16-Peato Mauvaka, 17-Rodrigue Neti, 18-Demba Bamba, 19-Hugo Auradou, 20-Mickaël Guillard, 21-Joshua Brennan, 22-Baptiste Serin, 23-Émilien Gailleton.

(Rédigé ​par Vincent Daheron, édité par Tangi Salaün)