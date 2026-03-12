Le logo d'Astra Zeneca est photographié à Bruxelles

L'action Abivax bondit jeudi après ‌la publication de nouvelles informations de presse faisant état d'un possible ​rachat du groupe biotechnologique français par le laboratoire britannique AstraZeneca.

Le titre du groupe, entré au SBF 120 en septembre dernier et dont la capitalisation ​boursière approche les huit milliards d'euros, a fortement augmenté depuis juillet 2025, les résultats positifs d'un ​essai de phase avancée pour son ⁠principal médicament, l'obefazimod, ayant fait d'Abivax une cible intéressante en matière ‌de fusion-acquisition.

A Paris, vers 10h55 GMT, l'action Abivax gagne 17% à 112 euros, contre un repli de 0,24% pour ​l'indice au même moment.

Selon ‌La Lettre, qui avait précédemment fait état d'un intérêt ⁠du géant américain Eli Lilly pour Abivax, le groupe français a accordé à AstraZeneca un accès exclusif à des informations confidentielles jusqu'au 23 ⁠mars, dans l'attente ‌d'une offre de rachat du groupe britannique.

Contacté, Abivax n'a pas ⁠souhaité faire de commentaires, disant "ne pas commenter les rumeurs ou spéculations ‌de marché".

Le directeur général d'Abivax Marc de Garidel avait démenti ⁠en janvier les rumeurs concernant une offre d'Eli Lilly ⁠et dénoncé le "bruit ‌médiatique" entourant la biotech française.

"Bien que les informations précédentes publiées par La ​Lettre (notamment l'offre présumée de 15 milliards ‌de dollars par Eli Lilly en janvier 2026) ne se soient pas concrétisées, il est ​logique de supposer qu'Abivax est en pourparlers avec plusieurs acteurs stratégiques", soulignent les analystes de Van Lanschot Kempen dans une note mercredi.

Le ⁠courtier rappelle également que, malgré la solidité des dernières données sur l'obefazimod, il est plus probable que le processus d'appel d'offres et le rachat potentiel aient lieu après la phase 3, prévue à la fin du deuxième trimestre 2026.

(Rédigé par Augustin Turpin, avec la contribution d'Alessandro Parodi, ​édité par Blandine Hénault)