((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: CSG, Ludoil, Trucordia, Equinox Gold Mises à jour: Intertek, Blackstone)

13 mai - Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mercredi à 13 h 30 GMT:

** Le groupe tchèque de défense CSG < CSG.AS > a proposé de racheter une participation dans le constructeur franco-allemand de chars KNDS à ses familles propriétaires allemandes, a déclaré à Reuters une source proche du dossier.

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** Le groupe énergétique italien Ludoil a déclaré avoir signé un accord avec le fonds de capital-investissement chypriote G.O.I. Energy en vue d'acquérir la raffinerie sicilienne ISAB, alors que l'approvisionnement européen en carburant reste perturbé par le conflit au Moyen-Orient.

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** La société britannique Intertek < ITRK.L > est prête à recommander une offre de rachat de 9,4 milliards de livres sterling (12,7 milliards de dollars) émanant du groupe suédois de capital-investissement EQT, a déclaré la société de contrôle des produits, cédant à la pression des investisseurs après avoir rejeté trois offres précédentes.

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** Equinox Gold < EQX.TO > a annoncé son intention d'acquérir Orla Mining < OLA.TO > dans le cadre d'une opération entièrement en actions visant à créer un producteur d'or nord-américain d'une valeur d'environ 18,5 milliards de dollars.

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** Blackstone < BX.N > a renoncé à un projet de fusion de 4 milliards de dollars avec la société hongkongaise New World Development < 0017.HK > après que le promoteur immobilier, criblé de dettes, eut refusé de céder le contrôle, a rapporté Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

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** Le courtier de détail Trucordia a acquis les actifs de Richardson Insurance, un fournisseur d'assurances personnelles et commerciales basé dans l'Idaho, a annoncé mardi la société.

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** Mercedes-Benz < MBGn.DE > a accepté de vendre ses sept concessions berlinoises à un investisseur canadien, dans le cadre de ses efforts visant à céder des activités de son réseau de concessionnaires, a déclaré mardi soir le constructeur automobile allemand.

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** Brown-Forman < BFb.N > a rejeté une offre publique d'achat en numéraire de 32 dollars par action émanant du fabricant américain de spiritueux Sazerac, selon une source proche du dossier, quelques semaines après l'échec des négociations entre le fabricant de Jack Daniel's et le français Pernod Ricard < PERP.PA >.

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