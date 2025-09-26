((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1945 GMT vendredi:

** Le fabricant de jeux vidéo Electronic Arts EA.O est en pourparlers avancés en vue d'une privatisation à une valeur d'environ 50 milliards de dollars, a déclaré une source au fait du dossier. nL3N3VD12O

** La banque néerlandaise ING INGA.AS a déclaré qu'elle était confrontée à un retard dans l'achèvement de la vente précédemment annoncée de sa division russe à Global Development JSC. nFWN3VD169

** Le groupe aérien Abra a décidé de mettre fin aux discussions sur une fusion potentielle entre le transporteur brésilien Gol

GOLL54.SA , qu'il contrôle, et son rival Azul AZUL4.SA , a-t-on appris jeudi en fin de journée lors d'un dépôt de titres.

** ByteDance, propriétaire de TikTok basé en Chine, conservera la propriété des opérations commerciales de TikTok aux États-Unis et cédera le contrôle des données, du contenu et de l'algorithme de l'application à la coentreprise nouvellement formée, ont déclaré trois sources familières avec le sujet.

** Pierre-Edouard Sterin, un milliardaire français conservateur qui cherche à renforcer sa présence dans les médias, fait partie d'un consortium qui a accepté d'acheter le magazine de droite Valeurs Actuelles, ont déclaré les parties impliquées dans l'opération. nL6N3VD0O2

** Indian Oil Corp IOC.NS , le principal raffineur du pays, est en pourparlers avec le négociant européen Vitol pour créer une coentreprise de négoce afin d'accroître son exposition sur les marchés pétroliers mondiaux, ont déclaré trois sources de l'IOC à Reuters. nL3N3VD0NE

** Inszone Insurance Services a étendu sa présence au Texas en acquérant Head Insurance et s'est implantée en Arkansas avec l'acquisition de Arkansas Best Insurance Agency. nL6N3VD0MQ

** Le marché en ligne OLX va acheter la plateforme française de petites annonces de moteurs La Centrale pour 1,1 milliard d'euros (1,3 milliard de dollars), a déclaré le propriétaire d'OLX, Prosus PRX.AS , dans le but de s'établir en tant que premier fournisseur de commerce électronique en Europe.

** Le gestionnaire d'investissement américain Tiptree <TIPT.O > a déclaré que la société sud-coréenne DB Insurance <005830.KS > allait acquérir son unité d'assurance spécialisée, The Fortegra Group, pour un montant d'environ 1,65 milliard de dollars en espèces. nL3N3VD084

** La Cour suprême de l'Inde a déclaré que le rachat de Bhushan Power and Steel (BPSL) par JSW Steel JSTL.NS pour un montant de 2,3 milliards de dollars pouvait se poursuivre, revenant ainsi sur sa décision antérieure de rejeter l'opération.

