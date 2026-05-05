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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 11:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mardi à 09 h 45 GMT:

** La société suédoise de capital-investissement EQT AB

EQTAB.ST a relevé son offre d'achat de la société britannique Intertek ITRK.L à environ 8,93 milliards de livres sterling (12 milliards de dollars) après que la société de contrôle des produits eut rejeté ses propositions précédentes au motif qu'elles sous-évaluaient la société. nL4N41I0EF

** Vodafone VOD.L a accepté de racheter la participation de son partenaire CK Hutchison 0001.HK dans VodafoneThree pour 4,3 milliards de livres sterling (5,8 milliards de dollars), devenant ainsi l'unique propriétaire du plus grand opérateur mobile britannique un an après sa création. nL4N41I08L

** Derichebourg DBG.PA a annoncé avoir signé un accord contraignant en vue d'acquérir Scholz Recycling pour un montant non divulgué, sous réserve des autorisations réglementaires et autres conditions habituelles. nL8N41I0FJ

** Aventum a acquis mardi sa première agence de gestion générale (MGA) en rachetant Post & Co, spécialiste de la logistique et du transport maritime basé à Rotterdam, afin de renforcer sa plateforme Rokstone MGA et de se développer en Europe continentale. nL6N41I0EA

** Le conglomérat hongkongais CK Hutchison 0001.HK a annoncé mardi que sa division télécoms avait accepté de céder sa participation de 49 % dans l'opérateur mobile britannique VodafoneThree, pour 4,3 milliards de livres sterling (5,81 milliards de dollars). nL4N41I08E

** Regis Resources RRL.AX va racheter son concurrent de plus petite taille, Vault Minerals VAU.AX , pour créer le troisième plus grand producteur d'or coté en bourse d'Australie, évalué à environ 10,7 milliards de dollars australiens (7,67 milliards de dollars).

nL4N41H1T0

** L'Ukraine vise à lever environ 13 milliards de hryvnia (295 millions de dollars) auprès d'investisseurs privés grâce à la privatisation d'actifs publics cette année, a déclaré mardi la Première ministre Yulia Svyrydenko. nL1N41I0A1

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

CK HUTCHISON HLD
7,338 EUR Tradegate +3,18%
DERICHEBOURG
9,3650 EUR Euronext Paris +3,54%
EQT
28,850 EUR Tradegate +1,69%
INTERTEK GROUP
5 140,000 GBX LSE +6,99%
LATTICE SEMICOND
125,5700 USD NASDAQ +3,81%
VODAFONE GROUP
118,175 GBX LSE -0,44%
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