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Le titre Coinbase progresse après l'annonce par la plateforme de cryptomonnaies d'une réduction de 14 % de ses effectifs
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 13:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mai -

** L'action de la plateforme de cryptomonnaies Coinbase

COIN.O progresse de 3,75% à 210,30 dollars en pré-ouverture, après que la société a annoncé la suppression de 14 % de ses effectifs

** Le directeur général Brian Armstrong a déclaré que ces suppressions d'emplois reflétaient la nécessité d'ajuster la structure des coûts face à la volatilité persistante des marchés des cryptomonnaies

** Brian a également évoqué les progrès rapides de l'intelligence artificielle, affirmant que de nouveaux outils permettaient à des équipes plus réduites de travailler plus rapidement et d'automatiser des tâches qui nécessitaient auparavant des effectifs plus importants

** COIN est en train de transformer en profondeur son mode de fonctionnement, en se reconstruisant comme une entité intelligente, avec des humains en périphérie pour assurer la coordination, a-t-il ajouté

** À la clôture d'hier, COIN affichait une baisse de 10,2% depuis le début de l'année

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