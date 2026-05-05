Vodafone va devenir l'unique propriétaire d'un géant du réseau mobile au Royaume-Uni

Le groupe britannique de téléphonie Vodafone a annoncé mardi un accord à 4,3 milliards de livres (près de 5 milliards d'euros) avec le hongkongais CK Hutchison pour racheter ses parts dans l'un des principaux opérateurs mobiles du Royaume-Uni, Three, dont il deviendra seul propriétaire.

( AFP / ATTILA KISBENEDEK )

La mégafusion entre Vodafone et Three, alors propriété du conglomérat de Hong Kong, avait été finalisée l'an dernier, avec l'ambition de créer un champion de la 5G. Le groupe britannique avait alors déjà annoncé la possibilité d'acquérir les parts de CK Hutchison, qui détenait, après la fusion, 49% de VodafoneThree. Mais une telle transaction n'était pas attendue aussi tôt.

Le rachat de l'intégralité des parts de VodafoneThree "devrait être finalisé au second semestre 2026", précise Vodafone, qui assure dans son communiqué que l'opérateur issu de la fusion "affiche des performances meilleures que prévu".

Le groupe visait une valorisation de 16,5 milliards de livres (19 milliards d'euros) pour VodafoneThree, mais la transaction implique finalement à ce stade "une valeur d'entreprise de 13,85 milliards de livres" (16 milliards d'euros, ndlr), précise Vodafone.

Ces dernières années, le groupe de téléphonie a mis en oeuvre une profonde restructuration pour redresser des résultats décevants, avec notamment des milliers de suppressions d'emplois et la vente de ses branches en Espagne et en Italie.

Vodafone doit publier la semaine prochaine ses résultats annuels. Le groupe avait vu son bénéfice baisser sur un an au premier semestre mais notait un rebond en Allemagne, un marché clé, et faisait état de prévisions optimistes.

Cette transaction "marque un nouveau souffle pour une entreprise alourdie par sa dette et en proie à une faible croissance", selon Dan Coatsworth, analyste chez AJ Bell, pour qui "on observe désormais des signes timides d'amélioration, tant sur le plan opérationnel que financier".

Le titre de Vodafone perdait environ 0,5% mardi matin à la Bourse de Londres - mais son action affiche une hausse de plus de 60% sur les 12 derniers mois.