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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 29/04/2026 à 22:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: PayPal, Estée Lauder, Universal Music Group)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mercredi à 13 h 30 GMT:

** Le nouveau directeur général de PayPal PYPL.O est en train de faire de l'application de paiement mobile Venmo une entité distincte dans le cadre d'une réorganisation plus large, a annoncé mercredi la société de paiement.

** Le géant des cosmétiques Estée Lauder EL.N envisage de lancer une offre publique d'achat sur l'ensemble des actions de classe B de Puig PUIGb.MC à un prix compris entre 18 et 19 euros (21 et 22,20 dollars) par action, a déclaré une source proche du dossier.

** Universal Music Group UMG.AS a annoncé mercredi qu'il allait céder la moitié de sa participation dans Spotify

SPOT.N et doubler son programme de rachat d'actions, alors que le groupe a fait état d'un chiffre d'affaires en baisse au premier trimestre en raison de la dépréciation du dollar américain.

** Le groupe pharmaceutique italien Chiesi Group va racheter la société américaine KalVista Pharmaceuticals < KALV.O > dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire évaluée à environ 1,9 milliard de dollars, ont annoncé les deux sociétés dans un communiqué conjoint.

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** Ares Management < ARES.N > a déclaré avoir acquis une participation dans le gazoduc Rover auprès d'une filiale de la société d'investissement Blackstone < BX.N > pour un montant non divulgué, alors que l'intérêt pour les actifs d'infrastructure énergétique américains ne cesse de croître.

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** Le fabricant d'ascenseurs finlandais Kone < KNEBV.HE > a accepté de racheter son concurrent allemand TK Elevator (TKE) dans le cadre d'une transaction en numéraire et en actions évaluée à 29,4 milliards d'euros (34,4 milliards de dollars), a-t-il déclaré, une opération qui donnerait naissance au plus grand fabricant d'ascenseurs au monde.

nL8N41C0CJ

** La société espagnole de technologie du voyage Amadeus < AMA.MC > a annoncé son intention d'acquérir la société française de biométrie Idemia Public Security, détenue par Advent International, pour 1,2 milliard d'euros (1,40 milliard de dollars) dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire.

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** La société irlandaise DCC < DCC.L > a déclaré avoir reçu une offre publique d'achat en numéraire de la part d'un consortium composé d'Energy Capital Partners et de KKR < KKR.N >.

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** Optio Group a fait son entrée sur le marché irlandais avec l'acquisition de Construction Guarantee Underwriters Limited (CGU), a annoncé cet agent général spécialisé.

nL6N41C0JJ

** Cognizant Technology < CTSH.O > a accepté d'acquérir Astreya, un fournisseur de services informatiques et de technologies spécialisé dans les infrastructures d'IA et les services de centres de données, dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 600 millions de dollars, a déclaré la société à Reuters.

nL6N41C008

** La société de capital-investissement CVC Capital < CVC.AS > envisage une transaction de 9 milliards d'euros (10,54 milliards de dollars) pour le groupe italien de paiement Nexi < NEXII.MI >, a rapporté mardi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

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** La société australienne oOh!media < OML.AX > a déclaré avoir reçu une offre de rachat de Pacific Equity Partners évaluée à 746,9 millions de dollars australiens (536,42 millions de dollars), ce qui a permis aux actions de la société d'enregistrer leur plus forte hausse journalière jamais observée.

nL4N41B2ZR

** Le fabricant d'outils industriels Ametek < AME.N > est en pourparlers exclusifs en vue d'acquérir les activités de test et de mesure du fabricant de vannes et de pompes Indicor, détenu par la société de capital-investissement CD&R, a rapporté mardi le Wall Street Journal.

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** Protective Life Corporation a accepté de racheter l'assureur hybride Obsidian Insurance Holdings et ses filiales à la société de capital-investissement Genstar Capital, dans le cadre d'une opération qui permet à l'acquéreur de se développer sur le marché de l'assurance dommages spécialisée.

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Fusions / Acquisitions

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AMADEUS IT GRP BR-A
48,4300 EUR Sibe -1,61%
AMETEK
228,040 USD NYSE -0,40%
ARES MGT RG-A
110,840 USD NYSE -1,91%
BLACKSTONE
119,820 USD NYSE -1,43%
COGNIZANT TECH SO-A
54,7000 USD NASDAQ -0,76%
CVC CPTL
12,510 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
DCC
5 877,500 GBX LSE +9,25%
ESTEE LAUDER RG-A
75,680 USD NYSE -1,85%
KALVISTA PHARMAC
26,6700 USD NASDAQ +38,62%
KKR & CO
99,335 USD NYSE -2,06%
KONE-B
54,580 EUR LSE Intl -3,38%
NEXI
3,968 EUR MIL +2,85%
PAYPAL HOLDINGS
50,9400 USD NASDAQ +2,62%
PUIG BRANDS B
17,8200 EUR Sibe -2,73%
SPOTIFY TECH
443,660 USD NYSE +2,27%
UNIVERSAL MUSIC GROUP
19,380 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
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