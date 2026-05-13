((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: Equinox Gold Mises à jour: ISAB)

13 mai - Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mercredi à 19h30 GMT :

** Equinox Gold EQX.TO a annoncé son intention d'acquérir Orla Mining OLA.TO dans le cadre d'une opération entièrement en actions visant à créer un producteur d'or nord-américain d'une valeur d'environ 18,5 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars. nL4N41Q0WW

** Le groupe tchèque de défense CSG < CSG.AS > a proposé de racheter une participation dans le constructeur franco-allemand de chars KNDS à ses familles propriétaires allemandes, a déclaré à Reuters une source proche du dossier.

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** Ludoil a accepté d'acheter le raffineur de pétrole sicilien ISAB au fonds de capital-investissement chypriote G.O.I. Energy, a déclaré le groupe italien, alors que la guerre en Iran a mis en évidence la dépendance de l'Europe vis-à-vis du Golfe pour son approvisionnement en kérosène et autres produits raffinés.

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** La société britannique Intertek < ITRK.L > est prête à recommander une offre de rachat de 9,4 milliards de livres sterling (12,7 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars) par le groupe suédois de capital-investissement EQT, a déclaré la société de tests de produits, cédant à la pression des investisseurs après avoir rejeté trois offres précédentes.

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** Equinox Gold < EQX.TO > a annoncé qu'elle allait acquérir Orla Mining < OLA.TO > dans le cadre d'une opération entièrement en actions visant à créer un producteur d'or nord-américain d'une valeur d'environ 18,5 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars.

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** Blackstone < BX.N > a renoncé à un projet de fusion de 4 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars avec la société hongkongaise New World Development < 0017.HK > après que le promoteur immobilier, criblé de dettes, a refusé de céder le contrôle, a rapporté Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

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** Le courtier de détail Trucordia a acquis les actifs de Richardson Insurance, un fournisseur d’assurances personnelles et commerciales basé dans l’Idaho, a annoncé mardi la société.

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** Mercedes-Benz < MBGn.DE > a accepté de vendre ses sept concessions berlinoises à un investisseur canadien, dans le cadre de ses efforts visant à céder des activités de son réseau de concessionnaires, a déclaré mardi soir le constructeur automobile allemand.

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** Brown-Forman < BFb.N > a rejeté une offre publique d'achat en numéraire à 32 dollars (XX,XX euros) par action émanant du fabricant américain de spiritueux Sazerac, selon une source proche du dossier, quelques semaines après l'échec des négociations entre le fabricant de Jack Daniel's et le français Pernod Ricard < PERP.PA >.

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