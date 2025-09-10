((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Bending Spoons, Bain Capital, SageSure)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1330 GMT mercredi:

** Le conglomérat technologique Bending Spoons va acheter la plateforme d'hébergement de vidéos Vimeo < VMEO.O > pour environ 1,38 milliard de dollars en espèces et la rendre privée, ont déclaré les entreprises.

** La société d'investissement américaine Bain Capital a accepté de vendre les activités chinoises de l'opérateur de centres de données WinTriX DC Group à un consortium dirigé par Guangdong Hec Technology < 600673.SS > pour 28 milliards de yuans (3,93 milliards de dollars), ont annoncé les entreprises.

** SageSure a confirmé le rapport précédent de The Insurer ( ) selon lequel il a conclu un accord définitif pour acquérir Gemini Financial et ses filiales, y compris Olympus MGA.

** La société minière britannique Atlas Metals Group < AMGA.L > a déclaré avoir conclu un accord pour acquérir Universal Pozzolanic Silica Alumina Ltd (UPSA) pour 1 milliard de livres (1,35 milliard de dollars).

** MGU SageSure, qui se concentre sur les catastrophes, a accepté d'acheter Gemini Financial Holdings et ses filiales, y compris Olympus MGA, afin d'étendre et de diversifier sa présence sur le marché de l'assurance en Floride. nL6N3UX08A

** La société de gestion Elliott Investment Management a acquis une participation importante dans BILL Holdings et pourrait vouloir vendre l'entreprise de logiciels d'automatisation financière, a déclaré mardi une personne au courant de l'affaire. nL2N3UW10V

** Le directeur général de Magnum, Peter ter Kulve, a rejeté toute idée de vendre Ben & Jerry's après que ses cofondateurs ont demandé que la marque soit séparée, ajoutant que la société se concentrait sur la récupération des parts de marché et la croissance du volume à l'approche de sa cotation en novembre.

** Les investisseurs et les banquiers ont déclaré que l'accent mis par BHP sur l'expansion de ses propres actifs dans le secteur du cuivre, alors qu'il subit un changement de direction, signifie qu'il est peu probable qu'il fasse échouer le projet de fusion de 53 milliards de dollars entre Anglo American AAL.L et le canadien Teck Resources TECKb.TO .

** La société californienne Inszone Insurance Services est entrée sur le marché de l'Oregon avec l'acquisition de l'agence indépendante High Desert Insurance and Group.