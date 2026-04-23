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(Ajoute Ecopetrol, Adyen, Claro; met à jour Air France-KLM, Atlas)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 19h50 GMT jeudi:

** La société pétrolière colombienne Ecopetrol a accepté d'acheter une participation d'environ 26% dans la société énergétique brésilienne Brava BRAV3.SA , dans un accord qui pourrait permettre à la société colombienne de prendre un contrôle majoritaire de la société brésilienne, a déclaré Brava jeudi.

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** Le Portugal a demandé à Air France-KLM et à la compagnie allemande Lufthansa de soumettre des offres fermes pour une participation minoritaire dans la compagnie aérienne nationale TAP, ce qui laisse présager une compétition finale serrée après des offres initiales très proches les unes des autres de la part des groupes aériens européens.

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** La société de services de paiement Adyen ADYEN.AS a accepté jeudi d'acheter la société allemande de logiciels Talon.One pour un montant total de 750 millions d'euros (878 millions de dollars).

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** La société de capital-investissement Atlas Holdings a déclaré jeudi qu'elle n'avait pas l'intention de faire une offre pour le fournisseur britannique de matériaux de construction BRCK Group BRCK.L après s'être vu refuser un accès suffisant aux informations et à la gestion de la société avant la date limite fixée par le code des offres publiques d'achat.

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** L'opérateur de télécommunications Claro, détenu par la compagnie mexicaine America Movil AMXB.MX , est ouvert à de nouveaux accords au Brésil suite à l'achat récemment annoncé du fournisseur d'accès à Internet Desktop DESK3.SA .

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** Les actionnaires de Warner Bros Discovery WBD.O ont soutenu jeudi le projet de fusion de la société avec Paramount Skydance

PSKY.O pour un montant de 110 milliards de dollars, mais ont émis un vote consultatif contre les plans de rémunération des cadres liés à l'opération. nL4N4161X6

** La compagnie d'électricité tchèque CEZ CEZP.PR se prépare à se séparer de ses actifs non productifs et à vendre jusqu'à 49% de la nouvelle unité à des investisseurs, ce qui pourrait aider à financer l'objectif du gouvernement de prendre le contrôle total de l'activité de production d'électricité de la compagnie. nL8N4160SQ

** Le rachat de la société de télévision payante Sky Deutschland par le radiodiffuseur européen RTL AUDK.LU devrait entraîner d'importantes suppressions d'emplois, avec un nombre de postes à trois chiffres susceptibles d'être affectés, selon deux sources familières avec le dossier. nL8N4161PF

** La société espagnole d'énergie renouvelable Acciona Energia

ANE.MC a reçu plusieurs offres non contraignantes pour un paquet de 360 mégawatts (MW) d'actifs éoliens espagnols, ont déclaré à Reuters des sources au fait du dossier. nS8N3PF0FH

** La banque italienne UniCredit CRDI.MI détient une participation de 8,72% dans Generali GASI.MI , a déclaré le président de l'assureur Andrea Sironi en énumérant les participations des investisseurs lors de son assemblée générale annuelle (AGM). nL8N4160PC

** Le groupe franco-italien EssilorLuxottica ESLX.PA a déclaré avoir acquis Faro, une petite société italienne spécialisée dans les technologies de haute précision pour la fabrication de lunettes. nL8N4160ML

** Le groupe suédois de capital-investissement EQT EQTAB.ST étudie la possibilité de racheter l'opérateur japonais de sites de comparaison de prix Kakaku.com 2371.T , a déclaré à Reuters une personne au courant de l'affaire. nL4N4160CG

** La société de capital-investissement Apollo APO.N est sur le point de conclure un accord pour acquérir l'activité d'intérieurs automobiles de la société française Forvia

FRVIA.PA , a rapporté Bloomberg News, citant des personnes familières de l'affaire. nL1N4160BB

** La société d'investissement américaine Bain Capital cherche à vendre une participation d'au moins 40 % dans Bridge Data Centres (BDC) dans le cadre d'une transaction qui valoriserait le constructeur d'infrastructures de données basé à Singapour à 5 milliards de dollars, ont déclaré deux personnes ayant connaissance de l'affaire. nL4N4150PB