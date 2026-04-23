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Wall Street en baisse, la géopolitique prend le pas sur les résultats
information fournie par AFP 23/04/2026 à 22:31

Le parquet de la Bourse de New York, le 7 avril 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Le parquet de la Bourse de New York, le 7 avril 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

La Bourse de New York a terminé dans le rouge jeudi, plombée par la nervosité des investisseurs face aux incertitudes grandissantes au Moyen-Orient, tout en gardant un oeil sur les résultats d'entreprises.

Au lendemain d'un double record pour l'indice Nasdaq et l'indice élargi S&P 500, ceux-ci ont respectivement reculé de 0,89% et 0,41%. Le Dow Jones a lui cédé 0,36%.

Pour Art Hogan, de B. Riley Wealth Management, il y a ces derniers jours "un bras de fer entre les fondamentaux - les résultats qui se sont révélés meilleurs que prévu jusqu'à présent - et le fait que les nouvelles en provenance du détroit d'Ormuz ne se sont pas améliorées".

"Aujourd'hui, on a donc l'impression que l'attention portée aux résultats a été éclipsée par la hausse des prix de l'énergie", explique-t-il à l'AFP.

Les cours du pétrole ont continué de progresser --le Brent au-delà des 100 dollars le baril-- en raison de "la déception suscitée par l'échec de la réouverture du détroit d'Ormuz, conjuguée à l'attente tendue des prochaines négociations" entre Washington et Téhéran, estime Carsten Fritsch, de Commmerzbank.

Le président américain Donald Trump a assuré jeudi qu'il avait "tout le temps du monde" dans la guerre au Moyen-Orient, où le cessez-le-feu en vigueur depuis deux semaines entre Téhéran et Washington ne semble tenir qu'à un fil.

Des médias iraniens ont rapporté des explosions à Téhéran et le ministre israélien de la Défense a dit être prêt à reprendre la guerre, bien qu'une source sécuritaire du pays a déclaré à l'AFP que l'armée n'était pas en train d'attaquer l'Iran.

"Les taux d'emprunt obligataires et le pétrole restent à des niveaux inconfortablement élevés", relève Adam Turnquist, de LPL Financial.

Le rendement à dix ans des emprunts de l'Etat américain, l'échéance de référence, se tendait à 4,32% contre 4,30% à la clôture la veille.

Pour les analystes de Briefing.com, il faut toutefois relativiser le recul des indices boursiers.

"Le Nasdaq affichait une hausse de 14,2 % sur le mois avant la séance d'aujourd'hui; il n'est donc pas exagéré de dire qu'il était vulnérable à une certaine prise de bénéfices", notent-ils par exemple.

Autre point scruté par les investisseurs donc, les performances trimestrielles des entreprises ont apporté leur lot de mouvement.

Le spécialiste des composants électroniques Texas Instruments a bondi de près de 20%, à 282,23 dollars.

Forte de résultats supérieurs aux attentes lors des trois premiers mois de l'année, l'entreprise s'attend à ce que son bénéfice net par action ressorte ce trimestre dans une fourchette comprise entre 1,77 et 2,05 dollars, contre 1,57 dollar escompté par les analystes.

Les analystes de Briefing.com y voient une "vigueur généralisée" et "une dynamique nouvelle" pour Texas Instrument.

L'éditeur de logiciels ServiceNow (-17,59% à 84,94 dollars) a perdu pied malgré un bond de 22% de son chiffre d'affaires au premier trimestre (sur un an). Son bénéfice net a peu augmenté sur la période et l'entreprise a indiqué avoir fait face à "des vents contraires" en provenance du Moyen-Orient, où la guerre a retardé la conclusion de certains contrats.

Dans son sillage, Adobe a cédé 6,63% et Oracle 5,98%.

Malgré des résultats meilleurs qu'attendu, le spécialiste des véhicules électriques Tesla a été sanctionné pour ses perspectives de dépenses toujours plus importantes, estimées à 25 milliards de dollars cette année.

Son action a reculé de 3,56% à 373,72 dollars.

Côté indicateurs, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties un peu au-dessus des attentes, mais "il faut reconnaître que les demandes restent très faibles par rapport aux normes passées", selon Samuel Thombs, de Pantheon Macroeconomics.

Nasdaq

Véhicules électriques

Valeurs associées

ADOBE
238,9800 USD NASDAQ -6,63%
ORACLE
176,280 USD NYSE -5,96%
S&P GLOBAL
439,190 USD NYSE -2,19%
TESLA
373,7200 USD NASDAQ -3,56%
TEXAS INSTRUMENT
282,2300 USD NASDAQ +19,43%
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