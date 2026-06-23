((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: Energy Fuels)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mardi à 09h30 GMT:

** Le producteur de terres rares Energy Fuels < UUUU.A > va racheter la société allemande Vacuumschmelze dans le cadre d'une opération en numéraire et en actions d'un montant de 1,9 milliard de dollars, afin de devenir l'un des plus grands producteurs non chinois d'aimants utilisés dans les secteurs de l'aérospatiale, de la défense et des énergies renouvelables.

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** La société de capital-investissement IG4 vise à finaliser l’acquisition potentielle du producteur brésilien de sucre et d’éthanol Raizen < RAIZ4.SA > d’ici fin mars 2027, sous réserve d’une présentation réussie auprès des créanciers, ont déclaré lundi ses dirigeants à Reuters. nL1N42U0X7

** Singapore Telecommunications < STEL.SI > a annoncé avoir cédé une participation de 2,8 % dans la société de développement énergétique Gulf Development < GULF.BK >, cotée en Thaïlande, pour environ 1 milliard de dollars singapouriens (, soit 773,16 millions de dollars), dans le but de redéployer ses capitaux. nL4N42V0BP

** Qualcomm < QCOM.O > est en pourparlers avancés en vue d’acquérir Modular Inc dans le cadre d’une opération valorisant le fabricant de puces d’IA à environ 4 milliards de dollars, a rapporté lundi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier. nL4N42U1OQ