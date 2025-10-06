 Aller au contenu principal
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 06/10/2025 à 21:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Paramount Skydance, Covestro, Sabadell, Heidrick & Struggles, Barrick Mining et Critical Metals; mises à jour: Fifth Third)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 2000 GMT lundi:

*** David Ellison, directeur général de Paramount Skydance

PSKY.O , a nommé Bari Weiss rédactrice en chef de CBS News, la division d'information de la chaîne américaine CBS, dans le cadre d'un accord visant à acquérir le site d'information en ligne qu'elle a fondé, The Free Press. nL3N3VN0O4

*** ADNOC a soumis des mesures correctives solides qui devraient obtenir l'approbation de l'UE pour son offre de 14,7 milliards d'euros (17 milliards de dollars) pour l'allemand Covestro

1COVG.DE , a déclaré le bras d'investissement international du géant pétrolier de l'État d'Abu Dhabi. nL2N3VN0BV

*** BBVA BBVA.MC dispose de 8 milliards d'euros (9,4 milliards de dollars) de capital pour une offre obligatoire en espèces sur Sabadell SABE.MC au cas où elle ne parviendrait pas à convaincre suffisamment d'actionnaires de sa petite rivale d'accepter son offre hostile, a déclaré le président-directeur général Onur Genc. nL2N3VN0JY

*** Les actions de Heidrick & Struggles International HSII.O ont bondi de 20% lundi, après que la société de recherche de cadres ait accepté d'être rachetée par un consortium d'investisseurs, dont Advent International et Corvex Private Equity. nL3N3VN0VW

*** Barrick Mining ABX.TO a déclaré qu'elle vendrait ses intérêts dans la mine d'or de Tongon et certains actifs en Côte d'Ivoire à Atlantic Group pour un montant pouvant aller jusqu'à 305 millions de dollars, le groupe minier canadien cherchant à renforcer son bilan. nL3N3VN0RF

*** Les actions de Critical Metals CRML.O ont bondi de plus de 62% lundi après que Reuters a rapporté que le gouvernement américain était en pourparlers pour acheter une participation dans la société minière, le dernier en date des accords conclus par Washington pour sécuriser l'approvisionnement en terres rares. nL3N3VN0MD

** Fifth Third FITB.O a accepté d'acheter la banque régionale Comerica CMA.N dans une transaction entièrement en actions évaluée à 10,9 milliards de dollars, concluant la plus grande transaction bancaire américaine de l'année qui créerait la neuvième banque la plus importante du pays. nL3N3VN0HY

** Qualtrics, le fabricant de logiciels d'enquête sur les clients utilisant l'IA, a accepté de racheter la société d'études de marché du secteur de la santé, Press Ganey Forsta, pour un montant de 6,75 milliards de dollars, a rapporté le Financial Times, citant des personnes familières de l'affaire.

nL3N3VN0H6

** La société d'investissement française Ardian rachète à I Squared Capital l'un des plus grands fournisseurs d'énergie irlandais, Energia Group, ont déclaré les deux sociétés dans un communiqué, pariant sur un fournisseur d'énergie prêt à servir l'industrie de l'IA en plein essor. nL3N3VN058

** Ares Management < ARES.N > a déclaré qu'un fonds géré par son unité Infrastructure Opportunities a acquis une participation de 49 % dans une plateforme diversifiée d'énergie renouvelable aux États-Unis auprès d'EDP Renovaveis < EDPR.LS > (EDPR), évaluant l'entreprise à environ 2,9 milliards de dollars.

nL3N3VN0I7

** SiriusPoint a accepté de vendre sa participation de 49 % dans Arcadian Risk Capital à Lee Equity Partners pour 139 millions de dollars, mais continuera à fournir son papier à l'Agent général mandataire (MGA) dirigé par John Boylan après avoir renouvelé et étendu son accord de capacité jusqu'à la fin de 2031.

nL6N3VN0FR

** La société minière australienne Predictive Discovery < PDI.AX > et la société canadienne Robex Resources < RBX.V > ont annoncé qu'elles allaient fusionner dans le cadre d'une transaction entièrement en actions de 2,35 milliards de dollars australiens (1,55 milliard de dollars USD), créant ainsi un producteur d'or de niveau intermédiaire en Afrique de l'Ouest.

nL5N3VM0BN

** La société de technologie spatiale Firefly Aerospace < FLY.O > va acquérir la société de technologie de sécurité nationale SciTec pour environ 855 millions de dollars, a déclaré la société dimanche, quelques mois seulement après sa cotation au Nasdaq, améliorant ainsi son portefeuille à un moment où les programmes militaires et civils américains suscitent un intérêt accru de la part des investisseurs. nL2N3VM05Z

** QatarEnergy a convenu avec Shell < SHEL.L > d'acquérir une participation de 27 % dans un bloc au large de l'Égypte auprès de la compagnie pétrolière et gazière, a-t-elle déclaré dans un communiqué dimanche. nL2N3VM01W

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

