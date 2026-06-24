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Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mercredi à 09h30 GMT:

** Le fonds japonais Nippon Sangyo Suishin Kiko (NSSK) a réitéré son offre de rachat de Makino Milling Machine < 6135.T >>, portant le prix de l'offre à environ 16 000 yens (98,96 $) par action, selon le journal Nikkei.

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** La société américaine de logistique Prologis < PLD.N >> a rendu publique son offre de rachat de 12,6 milliards de livres sterling (16,62 milliards de dollars) sur la société britannique Segro < SGRO.L >> après que le propriétaire d’entrepôts eut rejeté sa proposition, cherchant ainsi à faire pression sur le conseil d’administration pour qu’il accepte.

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** Ratio Petroleum Energy LP < RTPTp.TA >> a accepté d’acquérir Pharos Energy plc < PHARP.L >> dans le cadre d’une opération entièrement en numéraire évaluée à 124,3 millions de livres sterling, soit 164 millions de dollars, permettant ainsi à la société énergétique basée en Israël d’accéder à des actifs de production en Égypte et au Vietnam.

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** Le prestataire italien du secteur de l’énergie Saipem < SPMI.MI >> a conclu un accord pour la cession de ses activités de forage offshore en eaux peu profondes en Arabie saoudite, dans le cadre d’une transaction d’une valeur de 285 millions de dollars, a annoncé la société.

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** Le groupe Mari, fondé par Ari Emanuel, directeur général de TKO < TKO.N >>, est en pourparlers avancés en vue d’acquérir l’exploitant de théâtres du West End britannique ATG Entertainment pour 4,5 milliards de livres sterling (soit 5,94 milliards de dollars), a rapporté mardi le Financial Times, citant quatre personnes proches du dossier.

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