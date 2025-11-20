 Aller au contenu principal
Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 16:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Solventum, Abbott, Enterprise Products Partners, Generali Mises à jour:)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1430 GMT jeudi:

** Le fabricant de matériel médical Solventum < SOLV.N > a déclaré qu'il allait acquérir la société privée Acera Surgical pour un montant allant jusqu'à 850 millions de dollars afin d'élargir son portefeuille de produits de traitement des plaies.

nL4N3WW15F

** Enterprise Products Partners < EPD.N > a déclaré qu'Exxon Mobil < XOM.N > achèterait une participation de 40 % dans son pipeline de liquides de gaz naturel Bahia et contribuerait à l'expansion du système pour gérer les volumes croissants du bassin Permien.

nL4N3WW0YL

** Abbott < ABT.N > a déclaré qu'il achèterait le fabricant de tests de dépistage du cancer Exact Sciences < EXAS.O > dans le cadre d'une transaction évaluée à 23 milliards de dollars, dette comprise, ce qui représente l'une de ses plus importantes acquisitions en près d'une décennie et sa première avancée majeure dans le domaine du dépistage du cancer.

nL4N3WW10E

** L'assureur Generali < GAS.MI >, la banque BFF cotée à Milan < BFF.MI > et le français BPCE sont passés au deuxième tour de l'appel d'offres pour l'acquisition du consolidateur européen d'assurance-vie GamaLife auprès d'Apax Partners, selon deux sources au fait du dossier.

nL6N3WV0RV

** Palo Alto Networks < PANW.O > a déclaré qu'il achèterait la société de gestion et de surveillance des nuages Chronosphere pour 3,35 milliards de dollars, alors que l'entreprise de cybersécurité cherche à renforcer ses offres en matière d'intelligence artificielle.

nL4N3WV1T8

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

