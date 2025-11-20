Nigeria: le séparatiste biafrais Nnamdi Kanu condamné à la perpétuité pour "terrorisme"

(Photo archives) Le leader biafrais Nnamdi Kanu (au centre), coiffé d'un châle de prière juif, pose dans le jardin de sa maison à Umuahia, dans le sud-est du Nigeria, le 26 mai 2017 ( AFP / STEFAN HEUNIS )

Le leader séparatiste biafrais Nnamdi Kanu a été reconnu jeudi coupable de "terrorisme" et condamné à la réclusion à perpétuité, contre l'avis du procureur général du Nigeria qui réclamait la peine de mort, après 10 années de feuilleton judiciaire.

Nnamdi Kanu et son organisation du Peuple indigène du Biafra (IPOB), interdite par les autorités, cherchent à faire reconnaître un État séparé pour l'ethnie Igbo dans le sud-est du Nigeria. Un sujet sensible dans un pays marqué par la guerre du Biafra, un conflit civil sanglant (un à deux millions de morts, essentiellement de faim à cause d'un blocus gouvernemental), de 1967 à 1970, lié à une tentative de sécession de cette région.

Le gouvernement nigérian considère l'IPOB comme une organisation "terroriste", l'accusant d'attiser les tensions ethniques en parlant de génocide contre les Igbos.

"La peine de mort est désormais désapprouvée par la communauté internationale. En conséquence, et dans l'intérêt de la justice, je condamne le prévenu à la réclusion à perpétuité", a déclaré le juge James Omotosho.

"La vie est sacrée aux yeux de Dieu", a poursuivi le juge en citant la Bible.

Le chef de l'IPOB a été déclaré coupable des sept chefs d'accusation pour lesquels il était poursuivi, allant du "terrorisme" à la diffusion de messages "intentionnellement trompeurs".

"Justice a été rendue (...) Nos frères et sœurs de l'est du Nigeria vont maintenant pouvoir dormir sur leurs deux oreilles", s'est félicité le procureur général Adegboyega Awomolo à la sortie du tribunal.

"Nnamdi Kanu n'est pas un terroriste, c'est un homme qui aspirait au changement, et aspirer à une nation indépendante n'est pas un crime", a déploré Aloy Ejikamor, ancien avocat de M. Kanu, tout en fustigeant une peine "excessive, cruelle et inhabituelle" contre laquelle il a annoncé que M. Kanu allait faire appel.

(Photo archives) Des hommes de la State Secret Police (SSS) du Nigeria escortent le leader biafrais Nnamdi Kanu (sans masque), au tribunal d'Abuja (Nigeria), le 21 octobre 2021 ( AFP / Kola Sulaimon )

Le dirigeant séparatiste a assuré jeudi sa propre défense, ayant décidé il y a quelques semaines de renvoyer ses avocats, ce qui avait reporté la tenue du procès. Il s'est vivement emporté en pleine audience lorsque sa demande de liberté sous caution a été refusée. "Où est la loi?", a-t-il crié à maintes reprises.

Il a été escorté à l'extérieur par des agents de sécurité et le verdict a été rendu en son absence. Il dispose de 90 jours pour faire appel.

- "Fusils et balles" -

Nnamdi Kanu, citoyen nigérian et britannique de 58 ans, s'est fait connaître du gouvernement nigérian en 2015 en lançant un appel en faveur de l'indépendance du sud-est du pays via la station Radio Biafra basée à Londres, affirmant : "Nous avons besoin de fusils et de balles".

Nnamdi Kanu chez lui à Umuahia, le 26 mai 2017 au Nigeria ( AFP / MARCO LONGARI )

L'IPOB rejette l'idée qu'il s'agisse d'un appel à l'insurrection. Après des manifestations de soutien au Biafra la même année, les premières depuis la guerre civile, M. Kanu a été arrêté lors d'un voyage au Nigeria.

Il s'est soustrait à sa libération sous caution en 2017 et a fui le pays après une intervention militaire à son domicile, avant d'être extradé depuis le Kenya en 2021, dans des circonstances que ses avocats ont qualifiées d'enlèvement illégal.

L'IPOB est par ailleurs accusé d'avoir forcé les habitants à suivre des consignes de "sit-at-home" ("rester chez soi") qui paralysent les marchés, les écoles et les transports dans le sud-est, pour protester après l'arrestation de M. Kanu en 2021. L'organisation rejette toute accusation de violence.

L'armée nigériane est également accusée d'abus dans cette région, y compris de meurtres extrajudiciaires, par plusieurs ONG et associations.

Un autre leader séparatiste biafrais, Simon Ekpa, qui possède la double nationalité finnoise et nigériane, a été condamné en septembre à six ans de prison en Finlande pour "participation aux activités d'un groupe terroriste" et "incitation publique à commettre un crime à des fins terroristes".

L'ex-Biafra, région déshéritée du sud-est du Nigeria qui comprend les États d'Anambra, Imo, Enugu, Ebonyi et Abia et est essentiellement peuplée par la communauté Igbo, fut le théâtre d'une guerre civile entre 1967 et 1970.

Après la mort d'un à deux millions de personnes, notamment de famine, et l'échec d'une rébellion à bout de souffle, la "république du Biafra" avait fini par réintégrer le Nigeria, mosaïque ethnique et religieuse comptant actuellement près de 200 millions d'habitants régulièrement secouée par des tensions intercommunautaires.