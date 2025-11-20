Aurea : cooptation d’un nouvel administrateur

(AOF) - Aurea, l’un des premiers acteurs industriels européens dans la régénération des déchets, annonce que le conseil d’administration, après avoir pris acte de la démission de René Riper, a décidé à l’unanimité dans sa séance du 20 novembre 2025, de procéder à son remplacement en cooptant Fabrice Dumonteil en qualité d’administrateur indépendant, avec effet immédiat. Le conseil d’administration a par ailleurs nommé René Riper en qualité de censeur pour une durée de 3 ans.

La ratification de la cooptation de Fabrice Dumonteil pour la durée restant à courir du mandat deRené Riper, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2027, sera soumise à l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes 2025.

Fabrice Dumonteil, 51 ans, est le fondateur et président directeur général d'Eiffel Investment Group, un fonds d'investissement gérant environ 8 milliards d'euros.

Auparavant, il a notamment été directeur financier de Neuf Cegetel, principal concurrent d'Orange sur le marché français des télécommunications fixes et Internet, alors coté sur Euronext Paris. Il était en charge des finances et des opérations de fusions-acquisitions.

Il a débuté sa carrière comme consultant en stratégie au Boston Consulting Group. Il est ingénieur diplômé de l'Ecole Polytechnique et titulaire d'un MBA de la Harvard Business School.

